Azure AD heißt künftig Entra ID – denn der alte Name war schon immer schlecht

Azure AD heißt künftig Entra ID: Microsoft nennt sein Identitäts- und Zugriffsmanagement aus der Cloud um. Wie der Anbieter mehrfach betont, ändert sich ausschließlich der Name – die Funktionen bleiben exakt dieselben und Nutzer sollen keinerlei Änderungen ihrer Systeme vornehmen müssen. Mit der Umbenennung will Microsoft im August 2023 beginnen und sie bis zum Ende des Jahres abgeschlossen haben.

Schon Teil von Entra, nur dem Namen nach nicht

Den Schritt begründet der Konzern damit, dass sich Entra seit dem Start 2022 zur vollständigen Produktfamilie fürs Identitäts- und Zugriffsmanagement entwickelt habe. Azure AD war von Anfang an Teil des Entra-Portfolios, wich jedoch in allen Bezeichnungen von den anderen Diensten wie Entra Permissions Management und Entra Verified ID ab. Die kurz darauf eingeführten Dienste Entra ID Governance und Entra Workload ID folgen demselben Schema – entsprechend lautet der neue Name schlicht Entra ID.

Auch die Bezeichnungen der Lizenzen ändern sich nach demselben Schema, Preise und Umfang bleiben dieselben. Details hierzu finden sich auf einer Übersichtsseite bei Microsoft. Hier listet der Anbieter alle neuen Namen auf – und auch die, die sich aus Kompatibilitätsgründen für Entwickler nicht ändern. Administratoren werden zwar die neuen Namen im Admin Center sehen, können jedoch auf alle Features an derselben Stelle zugreifen.

Azure AD als Name war irreführend

Das klassische Active Directory bleibt unverändert erhalten – und das auch, weil das Azure AD trotz des Namens technisch komplett unabhängig ist und es sich nicht lediglich um ein herkömmliches Active Directory aus der Cloud handelt. Hinzu kommt, dass es sich nicht um einen wie andere Azure-Dienste buchbaren Dienst handelt, sondern vielmehr das Identitäts- und Zugriffsmanagement für solche Dienste bereitstellt. Der neue Name Entra ID räumt also auch mit diesen beiden Missverständnissen auf.

(fo)