Aus "Sky Ticket" wird "WOW"

"Sky Ticket" war gestern: Skys Videostreamingdienst mit monatlicher Kündigungsfrist heißt jetzt WOW. Die neue Plattform zeichne sich „durch einen besonders schnellen Zugang zu den Inhalten und viele Verbesserungen im Nutzungserlebnis“ aus, erklärt der Anbieter. Doch auch, wenn Sky vollmundig von einem „neuen Streamingdienst“ spricht, ist nicht ersichtlich, dass sich die Inhalte vom Vorgänger unterscheiden.

So haben WOW-Kunden weiterhin Zugriff auf Sky Originals-Serien wie Babylon Berlin und das Boot, zudem auf Produktionen von HBO, darunter demnächst das „Game Of Thrones“-Spin-Off „House of the Dragon“. Auch sind im Sortiment weiter Inhalte von Peacock enthalten, dem Streamingdienst von NBC Universal. Neben Katalogtiteln gibt es auch hier exklusiven Originals. Entertainment-Fans erhalten im kombinierten „Filme & Serien“-Abo zudem Zugriff auf Filme kurz nach deren Kinoverwertung.

Auch am Empfang hat sich nichts geändert: Wer bislang über seinen Fernseher oder Streaming-Player die Inhalte von Sky Ticket abrufen konnte, wird künftig darüber auch WOW anschauen können. Allerdings kann es einige Tage dauern, bis alle TV-Apps das Update bekommen. Bei der Bild- und Tonqualität bleiben HD-Auflösung und 5.1-Ton bis auf Weiteres das Maximum. Wer Sky-Inhalte in 4K, mit erweiterten Kontrastumfang oder mit Dolby-Atmos-Ton abrufen möchte, muss weiterhin ein Jahresabo des „großen“ Dienstes Sky Q buchen.

Sonderangebote zum Neustart

Zur Einführung können sich Neukunden vom 13. Juni bis 31. Juli das Angebot von WOW zu vergünstigten Konditionen sichern. WOW Serien gibt es für 7,99 Euro/Monat statt 9,99 Euro/Monat, das kombinierte Abo WOW Filme & Serien ist für 9,98 Euro/Monat statt 14,98 Euro/Monat buchbar. Interessanterweise ist dies ein „Lifetime“-Angebot. Dies bedeutet, dass diese Konditionen für die Kunden unbegrenzt gelten, solange sie ihr Abonnement nicht kündigen.

Keine Vergünstigungen gibt es hingegen beim Live-Sport-Abo. Dieses kosten mit dem gesamten Sport-Angebot weiterhin für 29,99 Euro pro Monat beziehungsweise im Jahresabonnement 24,99 Euro pro Monat. Das Sport-Abo umfasst alle Bundesligaspiele am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League sowie alle Formel-1-Rennen, alle Spiele der Handball-Bundesliga, US-Sport aus der NHL und Tennis wie das Wimbledon-Turnier und die gesamte ATP Tour. WOW ist online buchbar und kann auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genutzt werden.

