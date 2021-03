Aus Volkswagen wird Voltswagen, aus Porsche Forsche und aus Ford Fort

USA Today hat auf der Website von Volkswagen eine sensationelle Entdeckung gemacht: Der Autokonzern wolle sich in den USA in Voltswagen umbenennen, soll es in einer Pressemitteilung geheißen haben.

Nun steht USA Today mit leeren Händen da, die Pressemitteilung ist wieder futsch. Doch eine wirklich gut eingeweihte Person, die aber nicht öffentlich sprechen darf, habe der US-Zeitung versichert, das sei kein Marketingtrick, der Konzernname werde dauerhaft geändert.

Auf die Idee, dass vielleicht Volkswagens Content Management System einen Schluckauf hatte, versehentlich einen Aprilscherz aufglucksen ließ und ein aufmerksamer PR-Mitarbeiter die Löschtaste drückte, ist USA Today nicht gekommen. Lieber zitiert sie aus der Pressemitteilung Sachen wie: "Der neue Name und das neue Branding symbolisieren die hoch aufgeladene Vorwärtsdynamik, die Voltswagen in Gang gesetzt hat." Kurzum: Volkswagen will wohl seine rußige Vergangenheit hinter sich lassen.

Falls sich der Voltswagen doch nicht als konstruierte Ente entpuppt, würde sich für das Unternehmen noch mehr Rebranding anbieten: Die mit dem Namen seiner Tochter für sportliche Schnellfahrer verbundene Kollaboration mit den Nazis ließe sich mit dem Mantel der Geschichte durch Rebranding in Forsche überdecken. Passt auch viel besser zu den Forschenden, die daran tüfteln, wie die Autofahrer noch forscher vorankommen. Und auch die Konkurrenz könnte sich ein Beispiel daran nehmen, zum Beispiel der Autohersteller, der von einem Antisemiten gegründet wurde.

