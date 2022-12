Ausblick auf Notebook-Jahrgang 2023: Lenovo zeigt neue ThinkPads und IdeaPads

Da auf Messen immer ein großer Trubel herrscht und es eine Schwemme an Neuankündigungen gibt, wagen manche Hersteller einen Frühstart – so auch Lenovo: Schon jetzt gibt es Details zu neuen ThinkPads und IdeaPads, die Anfang Januar auf der Technikmesse CES ausgestellt werden.

Unter den schon jetzt vorgestellten Neuheiten sind die beiden Edel-Notebooks ThinkPad X1 Carbon Gen 11 und ThinkPad X1 Yoga Gen 8. Sie werden 2023 mit P-Prozessoren (28 Watt) aus Intels 13. Core-i-Generation bestückt. Abgesehen von den neuen Prozessoren haben wir in den Datenblättern keine größeren Neuerungen entdeckt.

Das soll die gelungene Konzeptionierung der Notebooks aber nicht schmälern: Beide ThinkPads haben USB-C-Buchsen mit Thunderbolt 4, können mit LTE- oder 5G-Modems bestückt werden und haben 14-Zoll-Bildschirme im 16:10-Format. Beim Yoga mit 360-Grad-Scharnieren gibt es touchfähige IPS- oder OLED-Panels, beim regulären Carbon bekommt man überwiegend matte Panels. Darunter ist auch ein mattes OLED, was in dieser Kombination eine Besonderheit ist – wer den tollen Bildschirm schon heute will, bekommt ihn bereits im aktuellen Gen-10-Modell mit 12. Core-i-Generation.

Das ThinkPad X1 Carbon Gen 11 soll im April zu Preisen ab 1600 Euro starten, das ThinkPad X1 Yoga Gen 8 im selben Zeitraum ab 1800 Euro.

IdeaPads unter anderem mit Ryzen 7 7840HS und Core i7-13700H

Ebenfalls schon jetzt enthüllt wurden IdeaPads der 5er-Baureihe in den Ausprägungen Pro und Slim, und zwar sowohl mit neuen AMD- als auch Intel-CPUs. Es sind 14- und 16-Zoll-Notebooks mit 16:10-Bildschirmen; OLED statt IPS bekommt man aber nur in den jeweils kleineren Modellen. Die von Lenovo bereitgestellten Datenblätter enthalten anders als bei den ThinkPads bereits konkrete Modellbezeichnungen der neuen Prozessoren – die noch nicht einmal AMD und Intel selbst verraten haben.

So sieht Lenovo für das IdeaPad Pro 5 wahlweise den Ryzen 7 7840HS, Ryzen 7 7735HS, Ryzen 5 7640HS oder Ryzen 5 7535HS vor. Bei der 14-Zoll-Variante des Notebooks kommt nur die darin verwendete integrierte Grafikeinheit (also Radeon 600M oder Radeon 700M) zum Einsatz, während der 16-Zöller wahlweise mit der altbekannten GeForce RTX 3050 oder der noch nicht von Nvidia enthüllten GeForce RTX 4050 bestückt wird. Das Schwestermodell IdeaPad Pro 5i verwendet Intels Core i7-13700H oder Core i5-13500H und in der 16-Zoll-Variante ebenfalls die genannten Nvidia-GPUs.

Lenovo bringt das IdeaPad Slim 5(i) sowohl mit neuen AMD- als auch Intel-Prozessoren. (Bild: Lenovo)

Im IdeaPad Slim 5i 16“ findet man keine Nvidia-Grafikchips, dafür aber außer den eben genannten H-CPUs auch noch die Modelle Core i7-13620H und Core i5-13420H. Das kleinere IdeaPad Slim 5i 14“ verwendet die schwächeren Prozessoren Core i7-1360P, Core i5-1340P, Core i7-1355U, Core i5-1335U und Core i5-1334U. Das IdeaPad Slim 5 setzt sowohl in der 14- wie auch der 16-Zoll-Version auf Ryzen 7 7730U, Ryzen 5 7530U und Ryzen 3 7330U. Alle Slims soll es sowohl mit Kunststoff- als auch in leichteren Metallgehäusen geben.

Die Intel-Notebooks IdeaPad Pro 5i (ab 1200 Euro) und IdeaPad Slim 5i (ab 900 Euro) sollen im April in die Läden kommen, die AMD-Varianten IdeaPad Pro 5 (ab 1100 Euro) und IdeaPad Slim 5 (ab 800 Euro) folgen laut Lenovo im Mai.

Technische Details zu allen neuen Prozessoren und Grafikchips dürften auf den CES-Pressekonferenzen von AMD, Intel und Nvidia Anfang Januar folgen.

