Ausdrucksstarke Porträts und Stillleben: Die Bilder der Woche (KW 34)

Für die Bilder des Tages der vergangenen Woche haben wir uns für Porträtaufnahmen im Wechsel mit Stillleben entschieden. Auf den ersten Blick scheinen diese beiden Richtungen der Fotografie nur wenig miteinander zu tun zu haben. Wenn man jedoch die Aufnahmen unserer "Bilder des Tages" der vergangenen Woche durchgeht, fällt auf, dass sie alle sehr sorgfältig geplant und arrangiert worden sind. Beim Porträt ist es neben Lichtführung und Komposition ebenso wichtig, dass das Model ein passendes Outfit trägt und eine Visagistin Hand angelegt hat. Nur so kommt es auch zu ausdrucksstarken Aufnahmen wie etwa das Bild Matching, bei dem Fotograf Andreas-Joachim Lins besonders darauf geachtet hat, dass die Location zum Outfit von Model Perdita passt. Das Porträt Leah von Ken Pegg zeichnet sich durch seinen eigenen, an klassische Bilder angelehnten Stil und einen sehr edlen Ausdruck aus.

Dass Stillleben nicht weniger aufwändig in ihrer Umsetzung sind, zeigen die ausgesuchten Beispiele in dieser Woche, wie das Foto die Quadratur des Kreises von Ingolf Preu. In der Bildunterschrift zu seiner Aufnahme verrät er, wie er die Metapher fürs Foto umgesetzt hat. Für ihr Bild Labkraut musste Fotografin und Hobbygärtnerin Christiane Landgraf nur in ihren Wildblumengarten gehen, um das Kraut zu ernten und es anschließend in ihrem Ministudio abzulichten und per Bildbearbeitung zu verfeinern. Weitere, sehr lohnende Beispiel finden Sie in der Bilderstrecke.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 34) (7 Bilder) Zu seinem Foto Quadratur des Kreises schrieb uns Ingolf Preu: Zunächst habe ich auf einen Bogen weißes Papier ein Quadrat gezeichnet und dessen Mittelpunkt festgelegt. Das Papier habe ich nun auf eine Korkplatte gelegt und den kleinen alten Stechzirkel im Mittelpunkt des Quadrates in den Kork gesteckt. Die Herausforderung bestand darin, dass der Zirkel während der Aufnahmen in Waage blieb." Die gelungene Umsetzung der Metapher, deren Ursprung in einem klassischen Problem der Geometrie liegt. Dabei geht es darum aus einem gegebenen Kreis ein Quadrat gleichen Flächeninhalts zu konstruieren.

Canon EOS 5D Mark III | 100 mm (Makro) | ISO 200 | f/20 | 1/50 s

(Bild: Ingolf Preu)

(pen)