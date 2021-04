Ausfälle bei Microsoft Teams: Chats nicht erreichbar oder sichtbar

Wie Microsoft auf Twitter und seiner Statusseite erklärt, hat es erneut Probleme bei dem Kollaborationsdienst Teams gegeben. Menschen weltweit konnten sich am Dienstagmittag (Mitteleuropäische Zeit) teilweise nicht einloggen, nicht in Chats schreiben, einzelne Kanäle nicht sehen oder hatten andere Probleme, die meisten allerdings bei den Chats.

Die diffuse Lage ließ zunächst auch noch wenig Schlüsse auf die Ursache der Ausfälle zu. Inzwischen soll immerhin alles wieder reibungslos funktionieren. Bei anhaltenden Problemen bittet Microsoft um einen Neustart des Clients. Admins können mehr im Admin-Center erfahren.

"Wir schauen uns die Telemetrie-Daten und kürzlich vorgenommene Veränderungen an, um dem Problem auf die Spur zu kommen", schreibt Microsoft bei Twitter und wenig später, dass man die Ursache gefunden habe. Was aber konkret passiert war, wo der Fehler lag, kommuniziert das Unternehmen nicht. Auch auf der Dienststatus-Seite von Microsoft steht nur, dass Teams betriebsbereit ist.

Weitere, kürzliche Ausfälle von Microsoft-Diensten

Allerdings hat es in den vergangenen Wochen mehrfach Ausfälle von Microsoft-Diensten gegeben, was gegebenenfalls vor allem für Unternehmen problematisch sein kann, die auf die Kommunikation über das Tool angewiesen sind. Zuletzt waren DNS-Probleme der Grund für Ausfälle von Teams und anderen Microsoft-365-Produkten. Kurz zuvor war es ein Authentifizierungs-Fehler, der dafür sorgte, dass mehrere Dienste nicht mehr erreichbar waren. Da hatte Microsoft konkret erklärt, dass die Ursache bei einem Schlüssel im Azure Active Directory (AAD) lag, der automatisch gelöscht wurde, wie es normalerweise auch vorgeschrieben ist, in dem Fall aber nicht so habe sein sollen.

Und auch die Mitbewerber haben bereits mit Problemen zu kämpfen gehabt. Googles Cloud-Dienste etwa sind ebenfalls mehrfach ausgefallen. Dazu gehörten allerdings auch GMail und selbst Youtube war nicht erreichbar.

(emw)