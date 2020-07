Ausfall bei Cloudflare: Router-Fehlkonfiguration stört Internetverkehr weltweit

Der Infrastruktur- und DNS-Dienstleister Cloudflare hat mit einem selbst verschuldeten Fehler den Datenverkehr in weiten Teilen des Internets kurzzeitig lahmgelegt. Wie das Unternehmen mitteilt, gab es in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Störung bei einem Router im Backbone-Netz der Firma in den USA, woraufhin der Datenverkehr im weltweiten Cloudflare-Netz um etwa 50 Prozent einbrach.

Falsch konfigurierter Router in den USA

In der Mitteilung von Cloudflare heißt es, die Störung habe etwa 27 Minuten gedauert und sei von einer fehlerhaften Routerkonfiguration verursacht worden, mit der eigentlich Vorsorge gegen Datenstau auf einer bestimmten Strecke in den USA getroffen werden sollte. Dieser Router in Atlanta habe jedoch mit der neuen Konfiguration irrtümlich sämtlichen Datenverkehr über sich geleitet und sei davon – verständlicherweise – überfordert gewesen, woraufhin der Backbone-Datenverkehr des Unternehmens teilweise zusammenbrach. Cloudflare betont, es habe sich nicht um einen Angriff oder einen Einbruch gehandelt. Die Mitteilung enthält viele weitere technische Details zu dem Vorfall.

Von dieser Störung waren Cloudflare-eigene Dienste sowie zahlreiche Internetdienste in aller Welt betroffen, die auf Cloudflare angewiesen sind. Verschiedene Nutzer berichten unter anderem in den sozialen Medien von Ausfällen etwa beim Chat-Server Discord, bei den Spielen "League of Legends" und "Fortnite" sowie bei Facebook und Amazon Web Services. Bereits vor ziemlich genau einem Jahr gab es für Discord-Benutzer schon einmal Probleme, die auf einen Ausfall bei Cloudflare zurückgingen.

(tiw)