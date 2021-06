Ausweis und Hausschlüssel: Apple bohrt Wallet-App auf

Apple hat diverse Erweiterungen für seine Wallet-App angekündigt, die mit iOS 15 beziehungsweise watchOS 8 verfügbar gemacht werden. Die zentrale Sammelstelle für Bezahlkarten, Bonuskarten und Tickets soll künftig auch Haus- und Hotelschlüssel sowie Ausweise aufnehmen können. Allerdings geht Apple hier wie üblich schrittweise vor und setzt die Funktionen nur mit bestimmten Partnern um.

Übertragung des Führerscheins

Nutzer in den USA werden ab Herbst die Möglichkeit haben, ihren Führerschein, der in dem Land mangels Personalausweis als Hauptmethode zur persönlichen Identifizierung dient, in Wallet zu hinterlegen. Dies erfolge "genauso sicher wie Bezahlkarten", so Apple. Nutzer müssen die "Driver's License" nur mit der Wallet-App scannen. Möglich soll dies in "teilnehmenden US-Bundesstaaten" sein, eine Liste steht hier noch aus.

Der Ausweis landet in der Secure Enclave des iPhone. Verwenden kann man die digitale ID dann unter anderem an amerikansichen Flughäfen – Apple arbeitet laut eigenen Angaben mit der für Luftsicherheit zuständigen Behörde TSA zusammen. Die Idee ist, dass man seinen Führerschein an Überprüfungsstellen freigeben kann, der dann via NFC an den Beamten übertragen wird. Zuvor ist zu sehen, welche Daten übermittelt werden, dazu gehören etwa ein Foto, Name, Geschlecht, Geburtsdatum und physische Attribute.

Smarte Schlösser

Weiterhin wird es möglich sein, das iPhone und die Apple Watch als Hausschlüssel zu verwenden. Apple arbeitet hierzu mit diversen Anbietern von Schließsystemen zusammen, darunter Assa Abloy, Latch oder Schlage. Auch NFC-Karten für Zugangssysteme in Büros will man unterstützen. Der österreichische Smart-Lock-Hersteller Nuki fehlte auf der Liste zunächst.

Schließlich ist geplant, die Wallet-App auch für Hotelschlüssel freizugeben. Hierzu gibt es ein erstes Projekt mit der Gruppe Hyatt, die die Technik in 1000 Häusern einsetzen will. Schon zuvor gab es hier Versuche mit der Apple Watch und anderen Hotelgruppen, die aber auf eigene Apps setzten. Apple kündigte weiterhin an, dass Fahrzeughersteller wie BMW künftig Ultrawide-Band-Chips in neue Modelle einbauen werden, mit denen die Verwendung des iPhone als Fahrzeugschlüssel noch leichter werden soll. Das Gerät muss dazu nicht geöffnet werden, es reicht, ans Fahrzeug heranzutreten. (bsc)