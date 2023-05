Laderoboter: Autev One lädt Elektroautos mobil auf

Das US-amerikanische Start-up Autev hat den mobilen Laderoboter Autev One entwickelt, der per App gerufen selbstständig zu Elektroautos fahren kann, um sie aufzuladen. Etwa in Parkhäusern oder auf Großparkplätzen soll der Roboter umherfahren und bedürftige Elektrofahrzeuge mit neuer Energie versorgen können.

Das als vierrädriger Laderoboter angedachte Vehikel ist im Wesentlichen ein riesiger Akku auf Rädern. Er wird per App von Nutzerinnen und Nutzern überall dort angefordert, wo keine fest installierte Ladeinfrastruktur zur Verfügung steht. Der Roboter navigiert dann autonom zum Elektrofahrzeug. Ein großes Display zeigt den Ladezustand an, nachdem mit dem Kabel eine Ladeverbindung hergestellt wurde. Der Roboter kann die Verbindung nicht herstellen, das müssen die Kunden selbst machen. Das Display soll auch dazu genutzt werden, um darauf Werbung anzuzeigen.

Ist der Ladevorgang beendet oder beendet worden, wird die Ladeverbindung getrennt. Autev One könne bis zu sechs Elektrofahrzeuge aufladen, bis er wieder an seine eigene Ladestation zurückkehren muss, um die interne Batterie wiederaufzuladen.

Vorbestellbar

Viele Informationen gibt das in Seattle im Bundesstaat Washington angesiedelte Unternehmen Autev zu dem Laderoboter nicht. Über die Kapazität und Leistung schweigt das Unternehmen. Es soll jedoch DCFC-fähig sein. Die internen Batterien sind schnellladefähig, heißt es von Autev.

Der Roboter kann bereits vorbestellt werden. Autev hat dafür eine Pre-order-Webseite bereitgestellt. Für 100 US-Dollar kann die Vorbestellung abgesetzt werden. Für die Nutzung zahlen potenzielle Betreiber eine monatliche Gebühr in nicht genannter Höhe an Autev. Sie werden dann im Gegenzug an den Gewinnen durch das Laden und der Display-Werbung beteiligt. Das Unternehmen plant, den Roboter im ersten Quartal 2024 an die ersten Betreiber auszuliefern. Einen funktionierenden Prototyp hat Autev noch nicht gezeigt. Bisher existieren lediglich Renderings von dem Laderoboter.

Neu ist die Idee mobiler Ladestationen für Elektroautos nicht. Die Volkswagen-Tochter Volkswagen Group Components hat einen ähnlichen Laderoboter bereits 2019 in einer Studie vorgestellt und 2020 einen funktionierenden Prototyp erstellt.

(olb)