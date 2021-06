Auto-Scheinwerfer: LED-Retrofits von Osram nun auch mit Zulassung in Österreich

Osram ist der erste Hersteller von LED-Lampen mit Zulassungen für den Einsatz in konventionellen Auto-Scheinwerfern. Ersetzt man die H7-Glühfaden-Leuchtmittel, ergeben sich laut Osram bis zu doppelt so helles Licht, eine weiße Farbtemperatur von 6000 Kelvin und eine bis zu fünfmal längere Lebensdauer. Der ADAC hat deren Lichtausbeute überprüft und sieht einen "enormen" Sicherheitsgewinn. Die Nachfrage ist offenbar hoch und doch muss jedes einzelne Scheinwerfermodell durch einen aufwendigen Prüf- und Genehmigungsprozess freigegeben werden.

Gleichzeitig versucht Osram die Genehmigungen im Ausland anerkennen zu lassen, was innerhalb der EU immerhin erleichtert ist, aber immer noch kein Selbstläufer. Als erstes Land hat nun Österreich einen Teil der für Deutschland erteilten Straßenzulassungen übernommen: Das österreichische Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie in Österreich (BMK) erkennt die Genehmigung des deutschen Kraftfahrtbundesamts an.

Das bedeutet, dass Osram zunächst die am weitesten verbreiteten Modelle wie BMW 2er, Audi A3 und A4 oder Ford Mondeo homologieren lässt, um einen möglichst breiten Kundenkreis versorgen zu können. Seit unserer letzten Meldung sind nun Audi Q3 (8U), BMW 2er Active Tourer (F45) Facelift/2er Gran Tourer (F46) Facelift, Citroën Jumper Y (2), Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato und Peugeot Boxer dazugekommen.

Auch für Nutzfahrzeuge und Wohnmobile

Das betrifft auch Wohnmobile mit dem Eintrag "SO.KFZ Wohnmobil" und Sonderfahrzeuge, die auf Basis der genannten Fahrzeuge eine Stufengenehmigung erhalten haben und deren Scheinwerfer mit der entsprechenden Scheinwerfergenehmigungsnummer genehmigt sind.

Innovation im Auto-Scheinwerfer LED ersetzt H7-Leuchtmittel

Der Einsatz der LED verläuft wie der Ersatz einer durchgebrannten Halogenlampe. Für Autos mit CAN-Bus-Elektrik wird ein entsprechendes Vorschaltgerät mitgeliefert, das die neuen Leuchtmittel fürs Steuergerät erkennbar macht. Zusätzlich muss anhand Fahrgestell- und Scheinwerfer-Genehmigungsnummer die Allgemeine Bauartgenehmigung bei Osram online angefordert und ausgedruckt werden. Auch ein mitgelieferter Aufkleber ist am Fahrzeug anzubringen.

Kompatibilitätsliste für Österreich

Kompatibilitätsliste für Österreich (Ausriss) (Bild: Osram)

Kompatibilitätsliste für Deutschland

Kompatibilitätsliste für Deutschland (Ausriss) (Bild: Osram)

