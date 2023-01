Automatisierungsbaukasten: Apple hat Kurzbefehle in iOS 16.2 erweitert

Relativ unbeachtet von der Öffentlichkeit hat Apple seinen Skript-Werkzeugkoffer Shortcuts mit den vergangenen Updates von iOS und den anderen Betriebssystemen um neue Möglichkeiten erweitert. Allein mit iOS 16.2 kamen mehrere neue Funktionen rund um die Hintergrundbilder und die Bücher-App hinzu.

In einem eigenen Supportdokument berichtet Apple jetzt ausführlich über neue und aktualisierte Shortcuts. Die App Kurzbefehle steht für iOS, iPadOS, macOS und watchOS bereit. Aus den zur Verfügung stehenden Aktionen für System, Apple- und Dritt-Apps können sich Nutzer eine eigene Abfolge von Befehlen basteln. So kann etwas mit einem Icon auf dem Homescreen oder einem Siri-Aufruf am Morgen eine Aufwach-Routine gestartet werden, die via Home-App das Licht einschaltet, über Apple Music und einen HomePod eine Lieblingsplaylist aufruft und eine Nachricht verschickt. Über Automationen können diese Aktionsketten auch automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit oder an einem bestimmten Ort ausgelöst werden. Apple kaufte 2017 das iOS-Werkzeug Workflow auf, auf dem die im Englischen Shortcuts genannte App basiert.

Was in iOS 16.2 neu eingeführt wurde

In iOS 16.2 und den anderen aktuellen Versionen der Betriebssysteme gibt es neue Aktionen, mit denen in der Bücher-App gezielt Titel geöffnet oder Hörbücher abgespielt werden können. Auch das Aussehen der Buchseiten oder das Weiterblättern lässt sich nunmehr automatisieren. Wem es nicht genügt, mit Fokus-Modi automatisiert zwischen bestimmten Hintergrundbildern zu wechseln, findet neue Aktionen vor, mit denen diese über Kurzbefehle eingestellt oder das aktuelle Bild abgefragt werden kann.

Lesen Sie auch Kurzbefehle-App: Riesensammlung veröffentlicht Mac & i

Bei den aktualisierten Aktionen gibt es nützliche Ergänzungen wie den Abruf, ob das Gerät gerade aufgeladen wird. Bei Terminen im Kalender kann automatisch bestätigt oder abgesagt werden. Hilfreich ist auch, den Standort des geparkten Autos per Kurzbefehl manuell festlegen zu können.

Werkzeugkasten wächst jedes Jahr

Bereits in iOS 16.1 ergänzte Apple die Aktionen um neue Funktionen, die mit dem Fokus-Mode interagieren können. In iOS 16.0 wurden etliche Befehle für den Safari-Browser erweitert, eine Mailsuche eingeführt und unter anderem Funktionen für die Notizen-App und die Sprachmemos ergänzt. Damit ist der Werkzeugkasten im Vergleich zu iOS 15 deutlich größer geworden. Um sich mit Kurzbefehle vertraut zu machen, lohnt sich ein Blick in das Benutzerhandbuch. In der App selbst und im Netz finden sich auch viele bereits vorbereitete Shortcuts.

(mki)