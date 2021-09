Automatisierungstool: Ansible Tower wird durch Automation Platform 2 ersetzt

Das Automatisierungswerkzeug Ansible hat seine Wurzeln als Open-Source-Software auf der Kommandozeile. In YAML-Dateien verfassen Admins und Entwickler Rezepte, mit denen Ressourcen bestellt, Server eingerichtet und Anwendungen gestartet werden.

Wem es nicht ausreicht, diese Rezepte auf der Kommandozeile auszuführen, der bekam von RedHat das Produkt Ansible Tower. In einer Weboberfläche kann man Automationen verwalten, starten und die Ergebnisse einsehen. Die Architektur von Ansible Tower hatte aber Schwächen: Weboberfläche, API und die eigentliche Ausführung der Rezepte wurden von einer monolithischen Software angeboten.

Im Rahmen der virtuellen Ansible-Konferenz AnsibleFest 2021 hat Red Hat die Neustrukturierung angekündigt. Der Name Ansible Tower verschwindet, das neue System heißt Ansible Automation Platform 2. Zentrale Neuerung: Verwaltung (Weboberfläche und API) laufen zukünftig getrennt voneinander. Die für die Ausführung der Rezepte verantwortlichen "Automation Execution Environments" soll man je nach Anforderungen auf vielen Maschinen einsetzen können – auf eigenen oder auf gemieteten Servern in der Cloud. Diese Trennung nennt RedHat jetzt Automation Mesh.

Integration und Selbstbedienung

Mit der neuen Automationsplattform sollen Verantwortliche einfacher Szenarien vorbereiten können, in denen Mitarbeiter ohne Admin-Rechte vordefinierte Zusammenstellungen über eine Weboberfläche bestellen können. So kann sich ein Webentwickler zum Beispiel selbst einen Server und eine Datenbank bestellen, ohne dass er die Zugangsdaten zum Cloud-Provider bräuchte. Nutzern von Red Hat OpenShift verspricht das Unternehmen eine Integration der neuen Ansible-Plattform in OpenShift.

Eine Early-Access-Version von Ansible Automation Platform 2 gibt es bereits für bestehende und neue Kunden. Voraussichtlich im November 2021 wird Version 2.1 allgemein freigegeben.

(jam)