Autonom fahrendes Auto wird von der Polizei kontrolliert – und fährt los

Willkommen in der Zukunft: In San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien ist die Polizei zunächst mit dem Versuch gescheitert, ein fahrerloses Auto zu kontrollieren. Wie unter anderem The Verge berichtet, hat ein Polizist des San Francisco Police Department am ersten April-Wochenende versucht, den Wagen anzuhalten, weil die Lichter des Autos der Firma Cruise ausgeschaltet waren.

Cruise-Auto beschleunigt – und fährt rechts ran

Ein auf Instagram veröffentlichter Video zeigt den Vorfall aus San Francisco: Zu sehen ist in dem Clip ein Polizist, der sich dem Cruise-Auto, das an einer roten Ampel steht, nähert, hineinschaut und überprüft, ob darin Menschen sitzen. Als die Ampel auf grün umspringt, beschleunigt das Auto und es wirkt, als wolle das Fahrzeug "flüchten". Der Wagen hält allerdings kurz nach der Kreuzung am rechten Fahrbahnrand an und – einer Verkehrskontrolle gleich – parkt das Polizeifahrzeug dahinter.

Während es in der Vergangenheit in den USA wiederholt Probleme und sogar bereits tödliche Unfälle mit autonom fahrenden Autos auf den Straßen gegeben hat, ist dies der Nachrichtenseite Digitaltrends.com zufolge der erste Zwischenfall, bei dem weder ein Fahrer zur Sicherheit oder ein Fahrgast in dem Fahrzeug gesessen haben.

Video zeigt Polizeikontrolle des autonomen Autos

Ein etwa dreiminütiges Video hat den etwas skurrilen wie auch komisch anmutenden Zwischenfall in San Francisco dokumentiert. Den Clip hat ein Passant aufgenommen, er soll vom 2. April stammen.

Cruise, das zu General Motors (GM) gehört, hat seinen Dienst mit Robotaxis The Verge zufolge in der kalifornischen Metropole vor rund zwei Monaten aufgenommen. Die Firma bezog zu dem Vorfall, der sich dem Bericht zufolge im belebten Richmond-District abgespielt hat, kurz nach Bekanntwerden des Videos auf Twitter Stellung. Darin heißt es, dass das Auto losgefahren sei, um an "der nächst sicheren Stelle wie geplant anzuhalten". Der Polizeibeamte habe daraufhin Cruise kontaktiert und die Situation sei ohne weitere Komplikationen gelöst worden.

