Autonome Autos: Bosch übernimmt Software-Spezialisten Five

Zur Weiterentwicklung der Steuerung für selbstfahrende Autos will Bosch nun den Software-Entwickler Five übernehmen. In seiner heutigen Pressemitteilung nennt der Zuliefer- und Technologiekonzern Five aus dem britischen Cambridge das "in Europa führende Start-up für automatisiertes Fahren". Die Verträge habe man Anfang April unterschrieben, finanzielle Details wollen die Firmen noch für sich behalten. Die Kartellbehörden müssen der Übernahme noch zustimmen.

Bosch will Five in seinen Geschäftsbereich "Cross-Domain Computing Solutions" eingliedern. Five-Chef Stan Boland sagt, "bei der Entwicklung des automatisierten Fahrens kommt es auch auf die Größe an. Bosch ist ein weltweit führender Anbieter in der Fahrerassistenz und verfügt über Schlüsseltechnologien und große Mengen an Daten, die für die Markteinführung sicherer selbstfahrender Systeme unerlässlich sein werden".

Versuchsfahrzeug von Five im Stadtverkehr (Bild: Five)

Five kann seine Expertise aus sechs Jahren in den Bereichen Cloud-Software, Absicherung, Robotik und maschinellem Lernen bei der Entwicklung automatisierten Fahrens bis einschließlich SAE-Level 4 einbringen. Dabei hat Five eine cloudbasierte Entwicklungs- und Testplattform für die Software entwickelt, auf der die Ingenieure die nötigen Programme erstellen können. Darüber hinaus können mit den Werkzeugen Fahrdaten analysiert und damit gearbeitet werden, um die Entwicklung weiter zu beschleunigen.

Eine Übernahme unter mehreren

Die Übernahme steht in engem Zusammenhang mit Boschs Zukauf des Digitalkarten-Spezialisten Atlatec. Er kann mithilfe von Umgebungsdaten und entsprechender Sensorik den selbstfahrenden Autos gewissermaßen die Sicht auf die reale Welt ermöglichen.

Die Aktivitäten finden vor dem Hintergrund einer Zusammenarbeit mit Volkswagen statt, bei der mit der VW-Software-Tochter Cariad eine gemeinsame Plattform für Software entsteht. Ziel bleibt für Bosch das vollautomatisierte Fahren. Schon seit dem Beginn der Fahrerassistenz ist Bosch einer der großen Entwickler und Zulieferer für und teil- und bedingt automatisierte Systeme auf den SAE-Levels von 1 bis 3.

