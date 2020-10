Autonome Roboter liefern Essen auf US-Universitäts-Campus aus

An der Oregon State University in der US-Stadt Corvallis liefern auf dem Campus 20 autonom agierende Roboter der Firma Starship Technologies das Essen an Studierende, Professor:innen und Mitarbeitende der Universität aus. Seit Mittwoch sind die sechsrädrigen Lieferroboter dort im Einsatz und sollen in Zeiten der Corona-Pandemie kontaktlose Essenslieferungen ermöglichen, um Infizierungen zwischen menschlichen Lieferanten und Besteller zu vermeiden.

Nach Angaben der Oregon State University sei die Idee, Essen mit Robotern auszuliefern, bereits vor der Corona-Pandemie entstanden. Die Housing & Dining Services der Universität Oregon hatte zusammen mit Memorial Union Retail Services entsprechende Pläne zur Auslieferung von Essen auf dem Campus ausgearbeitet. Die Ausbreitung des Corona-Virus und die zeitweilige Schließung der Universität im Lockdown hätten dann zur Umsetzung des Projekts beigetragen.

Mit KI zum Lieferort

Eingesetzt werden kompakte sechsrädrige Lieferroboter, die zusätzlich mit einem orangefarbenen Wimpel ausgestattet sind, damit sie besser auf den Wegen wahrgenommen werden können. Der gesamte, etwa zwei Quadratkilometer große Campus sei durch die Roboter per GPS kartographiert worden, um so computergestützt die Auslieferungspunkte genau anfahren zu können. Rund neun Kilogramm Lebensmittel nimmt ein Roboter maximal auf.

Die Roboter nutzen eine Kombination aus maschinellem Lernen, Künstlicher Intelligenz (KI) und Sensoren, um sicher Hindernisse auszuweichen und unfallfrei zum Ziel zu gelangen. Ein Team überwacht dabei die autonom agierenden Roboter aus der Ferne. Bei Bedarf können sie eingreifen und die Kontrolle über den Roboter übernehmen.