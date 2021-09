Autonomer Kiosk rollt weiter in Köln

Nach zwei Monaten Testbetrieb haben Vodafone und Rewe beschlossen, ihren autonom fahrenden Kiosk weiter rollen zu lassen. Im Betrieb ist das Gefährt des chinesischen Herstellers Neolix weiterhin auf dem Gelände des Carlswerks in Köln, wo das "Snack Mobil" – das erste seiner Art in Europa, wie die Betreiber betonen – testweise zwischen 10 und 16 Uhr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Getränken und Snacks versorgt und dabei 200 km absolviert hat.

Während der Probezeit hatte der autonome Kiosk mit einer Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h das ehemalige Industriegelände befahren, auf dem sich heute Wohnungen befinden und Unternehmen angesiedelt haben. Die Route sei seit Testbeginn stetig gewachsen, erklärt Rewe. Im nun begonnenen "Live-Betrieb", der bis Ende Oktober laufen soll, steuert der Kiosk auch feste Stationen und steht allen Passanten zur Verfügung.

Diese benötigen eine App namens "Rewe Snack Mobil". Mit der können die Passanten nachschauen, wo sich das Mobil befindet. Dafür übermittelt es seine Standortdaten an die zentrale Steuereinheit und gleicht diese mit der dort hinterlegten Fahrstrecke ab. Um den autonomen Kiosk zu stoppen und etwas zu kaufen, bewegen sich Passanten auf ihn zu und geben ein Handzeichen, das von Sensoren und Kameras erkannt wird. Die Snacks und Getränke, solche, wie sie in tausenden Kantinen zu finden sind, werden direkt am Fahrzeug ausgewählt, bezahlt werden sie kontaktlos zum Beispiel mit dem Smartphone.

Die Testfahrten wurden laut Rewe vom Land Nordrhein-Westfalen und den TÜV begleitet und sollen allesamt gut verlaufen sein. Der mobile Kiosk fährt über ein virtuelles Schienennetz eine vordefinierte Strecke innerhalb des Gewerbeparks ab. Eine SIM-Karte und eine Außenantenne verbinden den Kiosk über LTE und 5G mit dem virtuellen Routenplaner. Sensoren am Fahrzeug erkennen, wenn sich die Wege mit Passanten kreuzen. Dann hält der Wagen an und fährt erst weiter, wenn der Sicherheitsabstand wieder groß genug ist.

Der in Peking ansässige Hersteller Neolix wurde 2016 gegründet. Die Produktion des hier verwendeten Modells X3 begann im ersten Quartal 2020. In Europa kooperiert das Unternehmen unter anderem mit der Schweizer Post.

In Köln testet Rewe bereits ein Supermarkt-System namens "Pick & Go", bei dem die Kundschaft einkaufen kann, ohne an der Kasse bezahlen zu müssen. Diese braucht dafür eine Smartphone-App, mit der sie sich an einer speziellen Eingangsschranke anmelden, dann können sie alle gewünschten Produkte aus den Regalen nehmen, einpacken und schließlich einfach so aus dem Markt gehen.

