Autonomer Traktor von John Deere soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen

Der US-Landmaschinenhersteller John Deere will noch in diesem Jahr einen Traktor anbieten, der voll autonom arbeiten kann. Er soll über sechs Stereokameras rundum Hindernisse erkennen und Entfernungen berechnen können. Dafür werden die aufgenommenen Bilder in ein neuronales Netzwerk gespeist, das in 100 Millisekunden bestimmen kann, ob die Maschine weiterfahren kann oder stoppen soll, teilte John Deere zur CES 2022 mit.

Damit die Landwirte den autonomen Traktor verwenden können, müssen sie ihn nur auf ein Feld bewegen und dort mit der Android- und iOS-App "Operations Center Mobile" für den autonomen Betrieb einstellen, erklärt John Deere. Die Zugmaschine überprüfe ihre Position per GPS auch kontinuierlich relativ zu einem einprogrammierten Geofence mit einer Genauigkeit von wenigen Zentimetern.

Der Landwirt könne sich derweil anderen Aufgaben widmen und die Maschine von seinem mobilen Gerät überwachen. "Operations Center Mobile" bietet Zugriff auf Live-Videos, Bilder, Daten und Metriken. Falls Probleme auftreten, beispielsweise bei einer Panne, bekommen die menschlichen Bediener einen Hinweis.

AutoTrac an Bord

Der autonome Traktor basiert auf der Modellreihe 8R und wird mit einem Meißelpflug versehen. Die 8R-Modelle haben eine maximale Leistung von 240 bis 337 kW und setzen bereits ein Lenksystem namens AutoTrac für die Bestimmung von Feldgrenzen und Lenklinien ein. Die Daten dafür werden auf einer Erkundungsfahrt ermittelt und in das "Operations Center" von John Deere für weitere Verwendung hochgeladen.

Einen Preis für den autonomen Traktor hat John Deere noch nicht bekannt gegeben. Er wird gewiss mehr kosten als der 8R 280, also das Grundmodell der Reihe, das in den USA für etwa 320.000 US-Dollar zu haben ist.

Startup für mehr Autonomie

John Deere war neben Eidam Landtechnik, Reichhardt GmbH Steuerungstechnik, IAV Automotive Engineering, BITSz electronics, IndiKar Individual Karosseriebau und Raussendorf Maschinen an einem Projekt des Bundesministeriums für Forschung beteiligt, das bis Oktober 2021 an der Schwarmkonfiguration von autonomen Landmaschinen gearbeitet hat. Dabei wurde Technik erforscht und entwickelt, die den Übergang von der heutigen Landtechnik zu einer künftig hochautomatisierten autonomen Landtechnik ermöglichen sollen. Sie sollen auch einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Feldbearbeitung leisten.

Im August 2021 hatte John Deere das Startup Bear Flag Robotics aus dem Silicon Valley übernommen, das sich auf autonome Technik für die Landwirtschaft spezialisiert hat. Die beiden Unternehmen hatten schon seit 2019 kooperiert.

Auf der CES betonte Deere-Technikchef Jahmy Hindman, Innovationen für Präzisionslandwirtschaft und Maschinen, die GPS verwenden, gebe es seit nunmehr 20 Jahren. Ohne diese Technik sei Landwirtschaft geistig und körperlich sehr anstrengend. Nun gehe es nicht mehr nur wie früher darum, mehr PS zu bieten und mehr Hektar abzuarbeiten, zudem gebe es in der Landwirtschaft einen Arbeitskräftemangel.

(anw)