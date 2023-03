Autonomes Auto: Baidu darf in Peking autonomes Ride-Hailing ohne Fahrer anbieten

Baidu darf als erstes Unternehmen einen fahrerlosen Ride-Hailing-Service in der chinesischen Hauptstadt Peking anbieten, wie das Unternehmen heute mitteilte. Baidu erprobt autonome Taxis bereits mit entsprechenden Lizenzen in Wuhan und Chongqing. Das Erprobungsgebiet in Peking soll bald erheblich erweitert werden.

Traditionelles Ride Hailing übertroffen

Die Abteilung für autonomes Fahren des KI-Entwicklers, Baidu Apollo, will diese Dienstleistung zunächst mit zehn fahrerlosen Robotaxis in Pekings Sonderentwicklungszone Yizhuang im Süden der chinesischen Hauptstadt anbieten. Das Stadtviertel ist eines der Zentren des autonomen Fahrens in China. Hier führt Apollo Go, Baidus Plattform für autonome Mitfahrdienste, derzeit durchschnittlich mehr als 20 Fahrten pro Fahrzeug und Tag durch. Laut Baidu übertrifft es damit bereits das durchschnittliche Fahrtvolumen herkömmlicher Ride-Hailing-Dienste.

Erweiterung des Erprobungsgebiets 2023

Die Pressemitteilung von Baidu zitiert aus einem Bericht der Stadt Peking für 2023, dem zufolge die Stadt plane, das Testfeld für hochautomatisiertes Fahren ("Beijing High-Level Automated Demonstration Area", kurz BJHAD) in Yizhuang von 60 auf 500 Quadratkilometer zu erweitern. Die Stadtverwaltung arbeite auch daran, autonom fahrende Fahrzeuge zwischen Yizhuang und dem nahe gelegenen Flughafen der Stadt fahren zu lassen, was autonome Logistik im Großraum Beijing-Tianjin-Hebei ermöglichen soll.

Baidu führt seinen Erfolg bei der Lizenzvergabe in mehreren Städten Chinas mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung auf dem Gebiet des autonomen Fahrens zurück. Baidu Apollo zählt als einzige chinesische Plattform zu den weltweit führenden Entwicklern autonomen Fahrens.

Global größter autonomer Fahrdienstanbieter

So entwickle man seit 2013 Technologien für autonomes Fahren und habe mehr als 50 Millionen Testkilometer für autonomes Fahren der Stufe 4 gesammelt. Man halte unter anderem die weltweit größte Anzahl von Patenten für hochautomatisiertes Fahren.

Im vierten Quartal 2022 habe Apollo Go 561.000 Fahrten durchgeführt, 162 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtzahl der Fahrten überschritt bis Ende Januar 2023 zwei Millionen, was Baidu laut eigener Angabe zum weltweit größten autonomen Fahrdienstanbieter macht.

