Autonomes Elektroauto Baidu Apollo RT6: Unbemannte Mission

Das chinesische Suchmaschinenunternehmen Baidu, das erhebliche Mittel für die Erforschung künstlicher Intelligenz aufwendet und einen Robotaxi-Service betreibt, hat nun sein neuestes autonom fahrendes Elektroauto vorgestellt. Die Zahl im Namen ist ein Hinweis auf die sechste Generation des Ride-Hailing-Autos.

Der Apollo RT6 ist für Baidus Robotaxi-Flotte gedacht. Der viertürige Viersitzer im Format eines Van kann bei Bedarf mit einem Lenkrad ausgestattet werden. Den Preis von 37.000 US-Dollar (ca. 35.000 Euro) bezeichnet Baidu als "günstig", Robin Li, Mitbegründer und Chef von Baidu sagte dazu auf der Unternehmenskonferenz: "Diese massive Kostensenkung wird es uns ermöglichen, Zehntausende autonomer Fahrzeuge in ganz China einzusetzen. Wir steuern auf eine Zukunft zu, in der die Fahrt mit einem Robotaxi nur halb so teuer ist wie heute."

Baidus Ride-Hailing-Dienst Apollo Go mit selbstfahrenden Robotaxis mit Sicherheitspersonal ist in großen chinesischen Städten wie Peking, Shanghai, Shenzhen und Guangzhou präsent, die Fahrgebiete sind jedoch auf ausgewiesene Areale beschränkt.

Einsatzgebiet abhängig von der jeweils geladenen Karte

Der Apollo RT6 wurde von Grund auf als potenziell autonomes Fahrzeug entwickelt, während die vorangegangenen Generationen konventionelle Autos mit nachgerüsteter Technik waren. Die nötigen Sensoren sind dadurch nun in die Dachstruktur eingebettet und dadurch kaum mehr zu erkennen.

Mit dem Apollo RT6 soll autonomes Fahren auf Stufe 4 möglich sein. Ohne Fahrer ist das Auto auf eine detaillierte Karte angewiesen. Dadurch beschränkt sich das Einsatzgebiet auf die Fläche, die von der jeweils installierten digitalen Karte abgedeckt ist. Wie Baidu sagt, bietet die Konstruktion ohne Lenkrad Platz für weitere Passagiere oder den Einbau einer Spielkonsole oder eines Verkaufsautomaten.

