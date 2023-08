Autonomes Fahren: Cruise muss Flotte nach Unfall in San Francisco halbieren

Nach einem Unfall, bei dem am Donnerstag ein Robotaxi von Cruise mit einem Rettungswagen kollidierte, fordert die kalifornische Straßenverkehrsbehörde von der General Motors-Tochter eine Reduzierung der selbstfahrenden Taxis auf San Franciscos Straßen. Die Behörde untersuche derzeit die "jüngsten besorgniserregenden Vorfälle" mit Beteiligung der Fahrzeuge von Cruise. Bis die Untersuchungen abgeschlossen sind, fordere die Behörde eine Reduzierung der aktiven Robotaxis auf die Hälfte, berichtet TechCrunch.

Rettungswagen offenbar auf dem Weg zu einem Notfall

Das California Department of Motor Vehicles (DMV) ist in dem US-Bundesstaat Kalifornien auch für Tests und Einsätze autonomer Fahrzeuge zuständig. Konkret lauten die Forderungen der Behörde demnach, dass Cruise seine Flotte um 50 Prozent reduzieren muss und nicht mehr als 50 fahrerlose Fahrzeuge am Tag und 150 in der Nacht eingesetzt werden dürfen. Cruise teilte mit, dass bei dem Unfall ein selbstfahrender Chevy Bolt EV über eine grüne Ampel auf eine Kreuzung fuhr und dort mit einem Rettungswagen zusammenstieß, der offenbar auf dem Weg zu einem Notfall war. Dabei sei ein Fahrgast verletzt worden.

Die Sicherheit habe für die kalifornische Straßenverkehrsbehörde oberste Priorität, so die Behörde in einer am Freitagabend veröffentlichten Erklärung. Das DMV habe das Recht, sowohl Test- als auch Einsatzgenehmigungen auszusetzen oder zu widerrufen, wenn sie feststelle, dass ein unangemessenes Risiko für die öffentliche Sicherheit besteht, erläuterte die Behörde weiter. Das Hauptaugenmerk der DMV-Vorschriften liege auf dem sicheren Betrieb von autonomen Fahrzeugen, berichtet TechCrunch weiter.

Pannen nach Genehmigung

Cruise erklärte demzufolge, dass es der Aufforderung nachkomme und bei der Aufklärung des Unfalls unterstützen werde. Man glaube, dass Cruise einen positiven Einfluss auf die allgemeine Verkehrssicherheit habe und freue sich darauf, mit dem DMV zusammenzuarbeiten.

Cruise habe in nur eine Woche nach der Genehmigung der California Public Utilities Commission, die die Beschränkungen für autonome Taxis in San Francisco aufgehoben hatte, mit mindestens 10 seiner fahrerlosen Autos Berichten zufolge den Verkehr blockierten.

