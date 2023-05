Weltweit erster Omnibus fährt in Schottland autonom im Regelbetrieb

Im schottischen Edinburgh fährt seit dem heutigen Montag ein autonomer Linienbus im Regelbetrieb. Die Linie AB1 sei wohl weltweit die erste registrierte Busverbindung, auf der autonome Busse im öffentlichen Verkehr in voller Größe eingesetzt werden, teilte das Verkehrsunternehmen Stagecoach mit.

Auf der 22,5 km langen Route, die auch die Forth Road Bridge über den Meeresarm Firth of Forth befährt, sind nun fünf umgebaute Busse des Typs Enviro200 Single Decker des schottischen Herstellers Alexander Dennis mit maximal 80 km/h unterwegs. Sie sind mit dem Automated Driving System (ADS) von Fusion Processing ausgerüstet, mit dem laut Hersteller das Fahren der Autonomiestufen Level 4 und 5 möglich sein soll.

Aufsicht muss an Bord sein

Die Daten bezieht das System aus einigen Kameras, einem LiDAR- und Radarsystem, mit denen die Busse bestückt sind. Die Daten würden mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz aufbereitet, damit die Busse sich auf die Verkehrsbedingungen einstellen können, erläutert Alexander Dennis. Zudem sind die Busse mit signalgebenden Ampeln verbunden, damit sie in einer "grünen Welle" fahren können. Das Projekt wurde laut Stagecoach zehn Jahre lang vorbereitet. Das eingesetzte System habe in Tests insgesamt 1,8 Millionen Kilometer absolviert.

Während des Pilotbetriebs, der bis 2025 laufen soll, begleiten jeden Bus eine Person, die auf dem Fahrersitz den Betrieb überwacht, und eine Begleitperson, die im Bus herumläuft, Tickets kontrolliert und Fragen der Passagiere beantwortet. Sie soll den Passagieren demonstrieren, wie es künftig laufen könnte, wenn der "Fahrer" während der Tour seinen Platz verlässt.

Die Gesetzeslage lässt momentan in Schottland eine Autonomiestufe bis SAE Level 4 zu, das heißt, autonome Fahrzeuge müssen während der Fahrt beaufsichtigt werden. Dafür hat der Betreiber eigens 20 Busfahrer ausgebildet. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Edinburgh Napier University und dem Bristol Robotics Laboratory. Stagecoach verspricht sich von autonomen Bussen vor allem mehr Sicherheit im Straßenverkehr und Effizienz.

(anw)