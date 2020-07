Autonomes Fahren: Vereinigte Arabische Emirate locken Autohersteller mit Daten

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen Entwickler autonomer Autos anlocken. Die Regierung des Landes plane, den Unternehmen Daten auszuhändigen, um die Entwicklung voranzubringen, zitiert Bloomberg TV den für Künstliche Intelligenz in den VAE zuständigen Minster Omar Al Olama.

Normalerweise koste es den Unternehmen viel Geld, solche Daten zu gewinnen, sagte Al Olama. Stattdessen könne sie seine Regierung sammeln und bereitstellen. Daran beteiligt sein könne das staatliche Dubai Future Lab, in dem seit kurzem an Zukunftstechniken gearbeitet wird.

Welche Daten Al Olama genau meint, wird in dem Bericht nicht gesagt. Vermutlich handelt es sich unter anderem um solche, die die Straßen in den Emiraten abbilden, damit sich dort autonome Autos orientieren können, sowie solche, die aus dem Maschinellen Lernen in der Interaktion der Systeme mit der Umwelt gewonnen werden.

Forschen am Fahren

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben im Herbst 2017 eine "Strategie für Künstliche Intelligenz" ins Leben gerufen. Allgemein strebt das Land an, in einigen Bereichen der künstlichen Intelligenz führend zu werden. Speziell im Verkehr geht es den VAE darum, die Zahl der Unfälle und die Kosten zu verringern. Vor fünf Jahren schrieb das Land 5 Millionen Dollar Preisgeld in einem Robotikwettbewerb aus.

Am Dubai Future Lab wird unter anderem am autonomen Fahren geforscht. Die VAE hatten vor zwei Jahren das Ziel ausgegeben, dass bis 2030 etwa ein Viertel des Verkehrs autonom abgewickelt wird; das soll jährlich Kosten von umgerechnet 5 Milliarden Euro Kosten einsparen.

Auch auf anderen Feldern wollen die VAE erfolgreich sein. Am Wochenende startete die erste arabische Marsmission ins All. Voriges Jahr besuchte der erste emiratische Astronaut die ISS.

