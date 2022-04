Axiom-1: Start der ersten privaten ISS-Mission am Freitag im Livestream

Am Freitagnachmittag soll mit Axiom-1 erstmals eine privatwirtschaftlich durchgeführte Mission zur Internationalen Raumstation ISS starten. Um 17.17 Uhr MESZ sollen der vierfache Astronaut Michael López-Alegría und drei Geschäftsmänner aus den USA, Israel und Kanada mit einer Raumkapsel von SpaceX vom Kennedy Space Center der NASA in Florida abheben. Ihre Mission soll zehn Tage dauern, acht davon sollen sie auf der ISS verbringen, wo sie unter anderem auch forschen sollen. SpaceX plant einen Livestream des Starts, der drei Stunden vorher beginnen soll. Die US-Weltraumtourismus-Firma Axiom spricht vom "nächsten großen Schritt für die Menschheit".

"Ich denke nicht, dass es entspannend wird"

López-Alegría ist der NASA-Astronaut mit den meisten Außeneinsätzen und wird für seine Arbeit als "Chefastronaut" der Mission von Axiom bezahlt, schreibt das US-Magazin Space. Wie viel die Unternehmer und "Philanthropen" Larry Connor, Mark Pathy und Eytan Stibbe für ihre Teilnahme bezahlt haben, ist unbekannt. Medienberichten waren es pro Person etwa 55 Millionen US-Dollar (rund 50 Millionen Euro). Der 63-jährige López-Alegría will seine Teamkollegen aber nicht Weltraumtouristen nennen, denn was sie machen, sei "richtige Arbeit, die viel Vorbereitung braucht": "Ich denke nicht, dass es entspannend wird", zitiert ihn das Magazin noch. Was sie vorhaben, sei deutlich mehr als ein "gemütliches, touristisches Abenteuer".

Axiom Space wurde 2016 gegründet und hatte "die erste vollkommen privat bemannte Raumfahrtmission zur ISS der Geschichte" im März 2020 angekündigt. Das war noch vor dem gelungenen ersten bemannten Flug zur Raumstation von den USA aus seit dem Ende der Space Shuttles im Sommer 2011. SpaceX fliegt inzwischen regulär zur ISS, der Konkurrent Boeing muss noch wichtige Tests absolvieren. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk führt neben den Flügen für Weltraumagenturen wie die NASA touristische Missionen durch, geplant ist sogar einer um den Mond. Axiom Space organisiert solche Flüge und plant dafür unter anderem ein bewohnbares Modul, das an die ISS angedockt werden soll. Dass das Interesse aber nicht unbegrenzt ist, musste Konkurrent Space Adventures erfahren, der hat einen angekündigten Flug wieder abgesagt.

Einzelne Weltraum-Touristen und -Touristinnen hat es auf der ISS schon mehrfach gegeben, bei Axiom-1 handelt es sich aber um die erste komplett private Crew. Die vier sollen auf der ISS unter anderem 26 Experimente durchführen, erklärte die Chefin des bemannten Raumfahrtprogramms der NASA, Kathy Lueders. Ihre Rakete und ihre Raumkapsel warten bereits auf dem Startplatz in Florida. Gleich nebenan steht die Riesenrakete SLS der NASA, die gegenwärtig getestet wird. Deren bereits noch nicht abgeschlossene "feuchte Generalprobe" soll nach dem Start von Axiom-1 wieder aufgenommen werden. Wenn Axiom-1 beendet ist, soll am 21. April die nächste reguläre ISS-Besatzung ebenfalls mit einer Crew Dragon starten.

(mho)