Axiom-2: Zweite komplett private ISS-Mission erfolgreich gestartet

Mit Axiom-2 ist die zweite komplett privat durchgeführte Mission zur Internationalen Raumstation am Sonntag gestartet. Eine Rakete des Typs Falcon 9 mit einer Raumkapsel Crew Dragon von SpaceX hob vom Kennedy Space Center in Florida ab und ist jetzt auf dem Weg zur ISS. Dort soll sie um 15:16 Uhr MESZ am Montag ankommen, heißt es von der NASA. Der Andockvorgang werde automatisch durchgeführt, erwartet werden die vier Passagiere von der siebenköpfigen Besatzung. Vorgesehen ist, dass Peggy Whitson, John Shoffner, Ali Alqarni und Rayyanah Barnawi acht Tage auf der Raumstation bleiben und kommenden Dienstag zur Erde zurückkehren.

Rekordastronautin hat das Kommando

Die zweite Mission des US-Raumfahrtunternehmens Axiom Space erfolgt in Kooperation mit Saudi-Arabien. Rayyanah Barnawi ist die erste Frau aus dem Königreich, die den Weltraum erreicht hat. Die 34-Jährige ist Forschungslaborantin mit Erfahrungen in der Brustkrebs- und Krebsstammzellenforschung. An Bord der ISS soll sie Experimente in dem Gebiet durchführen. Alqarni ist Kampfpilot in der saudischen Luftwaffe. Während ihr Heimatland die Sitzplätze für die beiden Passagiere gebucht hat, hat der Rennfahrer und Unternehmer John Shoffner selbst bezahlt. Medienberichten zufolge verlangt Axiom rund 50 Millionen US-Dollar pro Person. Begleitet werden sie von Whitson, die für die NASA schon dreimal im All war und für Axiom mitfliegt. Länger als sie war bislang keine Amerikanerin im All.

Ax-2 ist die zweite Mission von Axiom Space. Auf der ersten hatten im Frühjahr 2022 der spanisch-amerikanische Astronaut Michael López-Alegría, der US-Unternehmer Larry Connor, der israelische Unternehmer Eytan Stibbe und der kanadische Investor Mark Pathy die ISS besucht. Auch wenn bei der zweiten Mission jetzt das staatliche Astronautenprogramm Saudi-Arabiens beteiligt ist, gilt die als privat, da sie auf eine kommerzielle Vereinbarung zwischen Axiom Space und Riad zurückgeht.

(mho)