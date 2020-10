BBEdit ready für Apple Silicon

Von Intel zu Apple Silicon: Sobald die ersten ARM-Macs verfügbar sind – was höchstwahrscheinlich noch vor Weihnachten der Fall sein wird –, steht auch eines der bekanntesten macOS-Werkzeuge zur Verwendung bereit. Der traditionsreiche Editor BBEdit wurde nun entsprechend angepasst. Das gab Hersteller Bare Bones Software bekannt.

BBEdit goes Universal 2

Die soeben veröffentlichte Version 13.5 läuft nativ auf ARM-Macs und ist für macOS 11 alias Big Sur angepasst, das aktuell in einer Betaphase ist und noch im Herbst öffentlich erscheinen soll. BBEdit ist nun eine sogenannte Universal-2-App – sie enthält Binaries sowohl für Intel als auch ARM. Das betrifft allerdings nur die Version, die Bare Bones Software direkt über seine Website anbietet. Im Mac App Store steht aktuell nur eine Intel-only-Variante zum Download bereit. Das liegt daran, dass Apple Apps für Big Sur offiziell noch nicht zulässt – dies wird erst kurz vor Erscheinen von Big Sur der Fall sein.

Fast 30 Jahre auf dem Mac

BBEdit kam vor fast 30 Jahren – im April 1992 – erstmals auf den Markt. Die App ging dabei alle Prozessor-Schritte mit, die Apple seit dieser Zeit hinter sich gebracht hat. BBEdit gab es deshalb frühzeitig für PowerPC-Macs, für Mac OS X, für Intel und im Mac App Store. Nun sei dies auch für Apple Silicon erreicht worden, so Bare-Bones-Software-Gründer und CEO Rich Siegel.

Neue Funktionen: Dokumente retten und Markdown Cheat Sheet

BBEdit 13.5 bringt auch eine ganze Reihe an interessanten Feature-Neuerungen mit. So liefert die App nun einen eingebauten "Spickzettel" für Markdown-Nutzer. Die Kurzreferenz erläutert die wichtigsten Befehle, so dass man diese direkt umsetzen kann. Noch nicht gespeicherte Dokumente ("Unbenannt") werden nun automatisch als sogenannte Rescue-Kopien gespeichert, um sicherzustellen, dass Nutzer keine Daten verlieren, sollten sie ein unbenanntes Dokument schließen und zuvor das Speichern vergessen haben. Die Text-Transformationen können nun Zeilen sortieren, wenn sie mit der Funktion Randomizing Order bearbeitet wurden. Und man kann leere Zielen ignorieren, wenn doppelt vorhandene Zeilen bearbeitet werden.

Der Editor kostet bei Kauf von der Website 50 US-Dollar. Updates von BBEdit 12.x sind 20 Dollar günstiger. Auch Crossgrades von der App-Store-Version sind möglich, diese kosten 40 Dollar. (bsc)