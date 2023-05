Klassischer Texteditor: Runder Geburtstag für BBEdit

BBEdit feiert in diesen Tagen ein rundes Jubiläum: Der klassische Texteditor für macOS ist seit genau 30 Jahren kommerziell erhältlich. "Als Bare Bones Software die erste kommerzielle Lizenz für BBEdit verkaufte, war das Nokia 2210 das angesagte neue Mobiltelefon, John Sculley der III. war der CEO von Apple Computer, Inc. und "Unforgiven" wurde zum besten Film des Jahres gewählt", schreibt der Hersteller in einer kurzen Pressenotiz vom Dienstag.

Eigentlich sogar noch älter

Doch eigentlich ist BBEdit sogar noch etwas älter. Macher Rich Siegel, dem Bare Bones Software noch immer gehört, hatte eine nicht kommerzielle Version der Software für das klassische macOS bereits am 12. April 1992 erstmals angeboten. Und "angeboten" bedeutete damals vor allem den Vertrieb auf Diskette oder über Mailbox-Systeme, AOL oder Compuserve – denn im Web surfte zu dem Zeitpunkt noch nahezu niemand, der erste populäre Browser NCSA Mosaic erschien erst 1993.

Siegel machte aus dem Projekt bald eine kommerzielle Firma und bot BBEdit als Shareware an. Schnell war die App von den meisten Macs nicht mehr wegzudenken. Im Dot-Com-Zeitalter nutzten Entwickler das Tool zur Erstellung zahlreicher Websites, schrieben Texte damit. Bare Bones Software ging zwischenzeitlich auch ins Geschäft mit den E-Mail-Clients (Mailsmith) und brachte später auch den Informationsmanager Yojimbo heraus. Eine abgespeckte (kostenlose) Version von BBEdit wurde als TextWrangler verkauft, quasi als Einstiegsdroge statt einer Lite-Version von BBEdit. Inzwischen hat diesen Job BBEdit selbst übernommen, dessen Einsteigerfeatures weiterhin kostenlos sind. Und Jahr für Jahr wurde BBEdit weiterentwickelt, war für jede neue Programmiersprache einer der Profieditoren der Wahl, egal was sich so in der Dev-Welt abspielte.

Jubiläumspreis zum Geburtstag

Zum Geburtstag von BBEdit bietet Bare Bones Software einen speziellen Rabatt. Zwischen dem 11. und 13. Mai werden Single-User-Lizenzen von BBEdit für 30 US-Dollar verkauft, das sind 20 Dollar weniger als regulär. Um teilzunehmen, gibt man den Gutscheincode "BBEDIT30" ein. Fans können zudem eine limitierte T-Shirt-Auflage sowie einen Limited-Edition-Pin aus Email erwerben.

Die Entwicklung von BBEdit geht unterdessen uneingeschränkt weiter. Zuletzt wurde Version 14.6.5 vorgestellt, die verschiedene Fehler behebt. Mit Version 14.6 kam unter anderem eine neue Low-Level-Text-Rendering-Funktion hinzu, die die interne Textdarstellungs-Engine von BBEdit auf einen aktuellen Stand bringt.

