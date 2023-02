BI und Data Mining: CfP zum Business Analytics Day 2023 gestartet

Business Intelligence (BI) und Data-Mining-Methoden stehen bei der dreizehnten Auflage des Business Analytics Day am 24. Mai 2023 erneut im Fokus (#BAD13). Auf dem Campus der Hochschule Karlsruhe erhalten Anwenderinnen, Berater und Wissenschaftlerinnen die Gelegenheit, sich über zentrale BI- und Data-Mining-Themen auszutauschen und über neue Entwicklungen, Werkzeuge und Projekte rund um die Datenanalyse zu diskutieren.

Call for Presentations bis 15. März

Für die von den Hochschulen Offenburg und Karlsruhe sowie dem Institute for Computers in Education (ICe) organisierte Fachtagung suchen die Veranstalter im Rahmen des Call for Presentations (CfP) noch bis zum 15. März insbesondere Einreichungen zum Einsatz von Datenanalysen in Unternehmen. Neben Beiträgen zu den klassischen Themenbereichen Business Intelligence, Big Data und Data Science im Unternehmenseinsatz wünschen sich die Organisatoren in diesem Jahr einen Schwerpunkt rund um "Generative AI" und "Ethische Aspekte bei der Nutzung von KI".

Weitergehende Informationen zur Veranstaltung sowie einen Rückblick auf vergangene Events finden Interessierte auf der Website zum Business Analytics Day.

