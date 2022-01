BKA will Telegram angeblich mit Anfragen und Löschaufforderungen überschwemmen

Das Bundeskriminalamt will offenbar den Messengerdienst Telegram mit vielen Löschaufforderungen und Datenanfragen beschäftigen. Das sollen laut einem Bericht der Welt BKA-Vertreter in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Innenausschusses des Bundestags angekündigt haben. Die Behörde wolle so den Druck auf Telegram zur Kooperation erhöhen.

Telegram gilt als Sammelbecken für Rechtsextreme, Querdenker und Kriminelle. Dort werden potenziell rechtswidrige Inhalte wie Bedrohungen, Beleidigungen, Verleumdungen sowie homophobe oder antisemitische Hetze verbreitet.

Verschwörungserzähler wie Attila Hildmann, Xavier Naidoo und der Frontmann der Identitären Bewegung, Martin Sellner sind dort aktiv. Auch gilt der Messengerdienst als Knoten- und Umschlagspunkt für Kriminelle. Auf Behördenanfragen reagieren die Telegram-Verantwortlichen fast nie.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser tritt für eine "europäische Regelung" ein, notfalls wolle sie Telegram abschalten, hieß es vor Kurzem. Öffentliche Kanäle können von einer unbegrenzten Anzahl an Personen abonniert werden. Diese offenen Kanäle würden bereits heute den gleichen Regeln des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes unterliegen wie etwa Facebook oder Twitter, sagte Faeser im Dezember 2021.

Ausmaß verdeutlichen

Mit seinen Anfragen und Löschaufforderungen wolle das BKA dem Messengerdienst das Ausmaß der problematischen Inhalte verdeutlichen, schreibt die Welt. Das BKA strebe an, zusammen mit den Polizeibehörden des Bundes und der Länder eine Kooperation mit Telegram zu erreichen. Bereits bestehende Ansätze sollten intensiviert werden. Bisher sei Telegram an einer "Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden" nicht interessiert.

Allerdings gehe Telegram mit unterschiedlichem Extremismus offenbar unterschiedlich um. Der Dienst komme laut BKA Anregungen zur Löschung von rechtsextremistischen Inhalten zwar größtenteils nicht nach. Löschbitten bei islamistischer Propaganda, die über den Dienst im Umlauf sei, Löschanregungen, die über Europol übermittelt würden, komme Telegram aber regelmäßig nach. Insbesondere Inhalte von Al-Qaida oder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) würden schnell entfernt.

Auf Telegram sind aber auch Menschenrechtsaktivisten, Blogger und Journalistinnen und Journalisten aus autoritären Staaten aktiv. Über den Dienst erhielten "Andersdenkende in Ländern wie Russland, Iran, Belarus und Hongkong einen Raum", um sich zu organisieren. Es bestünden weiterhin "Herausforderungen in Bezug auf die Zuverlässigkeit und Überprüfung von Informationen, die digitale Sicherheit und die Moderation von Inhalten", schrieben im Dezember 2021 zivilgesellschaftliche Organisationen.

