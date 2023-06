BMW 5er darf teilautonom fahren: Hände vom Steuer bei 130 km/h

Die Autohersteller fahren seit einiger Zeit um die Wette, wer als erster ein autonomes Auto auf deutsche Straßen bringen darf. Auf einer Etappe hat nun offenbar BMW die Nase vorn. Der bayerische Motorenwerker hat vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) die Ausnahmegenehmigung für seinen "Autobahnassistenzen" bekommen. Damit können Käufer des neuen 5er-Modells auf Autobahnen bei einem Höchsttempo von 130 km/h ihre Hände vom Lenkrad nehmen, Geschwindigkeit und Abstand regelt das System, es lenkt auch.

In den USA und in Kanada kann der Autobahnassistent bereits in den BMW-Luxuslimousinen der 7er-Reihe genutzt werden, schreibt der Hersteller. In Deutschland ist die neue 5er-Limousine das erste Fahrzeug des Herstellers mit dieser Option teilautomatisierten Fahrens. Es soll ab Oktober 2023 für etwas unter 60.000 Euro in der Serienausstattung auf den Markt kommen, der Autobahnassistent kostet 850 Euro extra. Er ist nur in Verbindung mit dem Paket Driving Assistent Professional und den Diensten BMW Connected Drive verfügbar.

Seit Anfang 2023 erlaubt

Das teilautonome Fahren bei Tempo 130 km/h ist hierzulande seit Anfang dieses Jahres auf Strecken mit baulich voneinander getrennten Richtungsfahrbahnen erlaubt. Auch Audi, Porsche und Mercedes wollen solche Systeme nach Level 3 auf den Markt bringen. Mercedes hat in diesem Monat in Kalifornien als erster Autohersteller die Zulassung für sein Fahrassistenzsystem "Drive Pilot" erhalten. Ende 2023 sollen erste Fahrzeuge mit hochautomatisiertem Fahren nach Level 3 ausgeliefert werden, die dann auf Freeways fahren dürfen.

Wenn der Autobahnassistent von BMW läuft, können die Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen, solange sie das Verkehrsgeschehen aufmerksam beobachten. Dies wird laut BMW ständig durch eine Innenraumkamera überwacht. Unaufmerksame werden optisch und akustisch gewarnt. Wenn darauf nicht reagiert wird, greift der Nothalteassistent ein und hält das Fahrzeug sicher an. Das Fahrzeug kann einen Spurwechsel vorschlagen, den Fahrer mit einem Blick in den Außenspiegel bestätigen und initiieren können.

(anw)