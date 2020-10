BMW aktualisiert sein Betriebssystem OS.7 "over the Air"

Mit dem "größten Over-the-Air-Update eines europäischen Herstellers" erhalten ab dem heutigen Montag weltweit mehr als 750.000 Fahrzeuge mit der Ausstattung "BMW Live Cockpit Professional" die neueste Version des BMW Operating System 7 (Version 07/20). Die Softwareaktualisierung für Fahrzeuge mit einem Produktionsdatum vor Juli 2020 enthält neue, erweiterte sowie verbesserte Funktionen wie beispielsweise BMW Maps, Google Android Auto oder eDrive Zones.

Zuerst wird die neue Softwareversion an Kunden in Deutschland ausgeliefert. Die BMW-Halter werden via Push-Nachricht an das Fahrzeug oder in ihrer BMW App auf dem Smartphone informiert, sobald das Upgrade bereitsteht. BMW-Kunden in Europa, USA, Kanada, China und weiteren Ländern werden in dieser Reihenfolge bedient, nachdem die Auslieferung in Deutschland abgeschlossen ist.

Cloudbasierte Routenberechnung

Der Hersteller nennt einige Beispiele für verbesserte Funktionen. So soll BMW Maps – erstmals cloudbasiert – bei seiner Routenberechnung schneller arbeiten, indem es Echtzeitinformationen mit Vorhersagemodellen kombiniert. Apple CarPlay soll mit Abbiegehinweisen und Fahrspurinformationen direkt auf dem Head-up Display und dem Info Display nutzerfreundlicher werden. Zudem soll das neue eDrive Zones Plug-in-Hybrid-Fahrer unterstützen. Beim Einfahren in Umweltzonen schaltet der Wagen damit bei ausreichender Batteriekapazität automatisch in den elektrischen Fahrmodus.

In 20 Minuten machbar

BMW verspricht, dass für die Installation selbst für umfangreiche Upgrades nur selten mehr als 20 Minuten benötigt werden sollen, die Installationsdateien würden im Fahrzeug im Hintergrund vorbereitet. Zudem können die Kunden in den Fahrzeugeinstellungen unter dem Menüpunkt "Remote Software Upgrade" den Softwarestand anzeigen lassen und nach verfügbaren Upgrades suchen.

(fpi)