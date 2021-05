BMW wird für zu geringe CO2-Einsparung kritisiert

BMW will 200 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Doch von Aktivisten und Aktionärsvertretern gibt es Kritik am "zögerlichen Einstieg in die Elektromobilität".

BMW setze vor allem auf Monster-SUV, kritisiert Julia Dade von der Jugendorganisation des Naturschutzverbands BUND. Auf dem Bild ist der X1, das 2020 meistverkaufte BMW-SUV in Deutschland, und das seit 2013 angebotene Elektroauto i3 zu sehen. (Bild: BMW)