BSI: Das Ziel der Unabhängigkeit wackelt

In der c't 24/2022 lernen Sie die aktuellen Angriffsmethoden der Cyberkriminellen kennen und erfahren, wie Sie Ihr Windows mit Smart App Control und Software-Restriktionen absichern. Sind Sie Streaming-Fan, Gamerin oder Freund von klassischem Live-TV? Finden Sie mit c't heraus, welcher Fernseher am besten zu Ihren Anforderungen passt. Wir testen 55-Zöller mit 4k-Display und flotter Bildwiederholrate. Außerdem: AM5-Mainboards für Ryzen 7000, Gaming-Overlay für Linux und die häufigsten Fragen zu NVMe-SSDs. Das alles und noch mehr lesen Sie in c't 24/2022.