BSI-Magazin "Mit Sicherheit": Schwerpunkt Ransomware

Deutschlands Cyber-Sicherheitsbehörde BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) hat das Magazin "Mit Sicherheit" herausgegeben, dessen Schwerpunkt auf Ransomware liegt. In der Veröffentlichung bietet das BSI auch Einblicke in seine Arbeit.

Die Themenliste ist breit gestreut und reicht von Automotive Security, Cyber-Sicherheit im Weltraum oder Berichten aus der Praxis zur Lauschabwehr beim G7-Gipfel hin zu Stücken über die IT-Sicherheitsmesse it-sa, der Zusammenarbeit des BSI mit der NATO oder Hinweise zur Verbesserung des IT-Sicherheitsniveaus in den Kommunen. Auch für Privatmenschen enthält die Publikation Tipps, etwa zur Absicherung des eigenen Netzwerks.

Das Themenspektrum spiegelt damit die breite Aufstellung des Bundesamts wider. Interessierte können das aktuelle PDF mit dem halbjährlich erscheinenden Magazin auf der Webseite des BSI herunterladen. Es lässt sich dort auch in gedruckter Form abonnieren.

(dmk)