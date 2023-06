Babylon 5: Animationsfilm kommt am 15. August, Trailer gibt Vorgeschmack

Warner Bros. Entertainment hat einen Trailer für den neuen Animationsfilm aus dem Science-Fiction-Universum von Babylon veröffentlicht und angekündigt, dass "Babylon 5: The Road Home" ab dem 15. August verkauft werden soll. Interessierte sollen den neuen Film dann jedoch nicht nur digital auf den üblichen Plattformen erwerben können. Auch eine Blu-Ray beziehungsweise eine 4K UHD soll es demnach geben. Der Trailer gibt derweil einen Vorgeschmack auf den Inhalt der jüngsten Geschichte rund um die fiktive Raumstation Babylon 5. Deren Handlung dreht sich demnach um John Sheridan und eine Reise durch die Galaxie, die Zeit und alternative Realitäten.

Zerstörung von Babylon 5 und der Erde

Laut dem Trailer spielt die Handlung des Films nach dem Ende des Schattenkriegs. John Sheridan ist da Präsident der Interstellaren Allianz. Ein Unfall bei einem Besuch auf Minbar schleudert ihn offenbar quer durch die Zeit und die Galaxie. Daraufhin versucht er, heimzukehren. Dabei trifft er demnach auf viele Weggefährten und muss erleben, was passiert wäre, wenn die Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt anders verlaufen wäre. Zu sehen sind auch Kämpfe um und auf Babylon 5. In einer Einstellung wird die ikonische Raumstation offenbar sogar zerstört. Sogar das Ende der Erde deutet die Vorschau an. Die Figuren sprechen viele Schauspieler, die ihnen bereits im Original ihre Stimme geliehen haben.

Die Science-Fiction-Serie Babylon 5 wurde zwischen 1993 und 1998 gedreht. Sie gehört zu den wichtigsten und beliebtesten Shows des Genres überhaupt. Vor allem mit der Erzählung einer durchgehenden Geschichte und aufeinander aufbauenden Episoden setzte sich J. Michael Straczynskis Schöpfung von anderen Sci-Fi-Serien ab. Später folgten noch einige Fernsehfilme und die TV-Serie "Crusade", die in dem fiktiven Universum spielten. Danach war es um die Serie ruhig geworden, auch weil die verantwortliche Produktionsfirma Warner Bros entschiedenen Widerstand gegen weitere Projekte leistete. Für den US-Fernsehsender The CW arbeitet Straczynski auch an einer Neuauflage, der Streik der Drehbuchautoren und -autorinnen verzögert aber auch dieses Projekt.

