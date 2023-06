Babylon 5: Serienschöpfer zeigt erste Bilder aus neuem Animationsfilm

Einen Monat nachdem J. Michael Straczynski publik gemacht hat, dass diesen Sommer ein Animationsfilm aus dem Universum der Science-Fiction-Kultserie "Babylon 5" veröffentlicht werden soll, hat er nun mit ersten Bildern nachgelegt. Auf Twitter teilte er insgesamt vier Aufnahmen, die den Zeichenstil und liebgewonnene Figuren zeigen. Darauf zu sehen ist neben John Sheridan, Delenn, Lennier, Zathras und Dr. Stephen Franklin auch das Logo des Films mit dem Titel: "Babylon 5: The Road Home". Vor der Veröffentlichung im Sommer soll auch noch ein Trailer folgen, versicherte Straczynski bereits.

"Liebesbrief an die Fans"

Den Animationsfilm hatte Straczynski vergangenen Herbst geheimnisvoll als geheimes und komplett fertiges Projekt angekündigt. "Als wäre überhaupt keine Zeit vergangen", hatte er den Fans der Kultserie versprochen. Anfang Mai hat er dann enthüllt, dass es sich um den "wilden, herzlichen und schnellen" Animationsfilm handelt, der als "Liebesbrief an die Fans" produziert worden sei. Nachdem die bereits gewohnt sind, dass aus Ankündigungen zu neuen Inhalten aus dem Science-Fiction-Universum irgendwann doch nichts wird, versichert er seitdem immer weiter, dass der Film zu 100 Prozent real sei und auf jeden Fall komme. Das unterstreichen die Bilder nun.

Inhaltlich geht es laut dem Hollywood Reporter darum, dass John Sheridan quer durch die Galaxie und durch multiple Zeitachsen sowie alternativen Realitäten reisen muss, um zurück nach Hause zu kommen. Dabei gebe es neue kosmische Enthüllungen zur Geschichte, dem Zweck und der Bedeutung des Universums. Zur Frage, wann das in dem fiktiven Universum der Fall ist, äußerte sich Straczynski nicht. Einen Hinweis könnte aber die Liste der Mitwirkenden geben, denn laut dem US-Magazin spricht Piotr Michael einen "David Sheridan". Dabei könnte es sich um den Vater des Stationschefs, aber auch dessen Sohn mit Delenn handeln.

Babylon 5 wurde zwischen 1993 und 1998 gedreht und gehört zu den wichtigsten und beliebtesten Science-Fiction-Serien überhaupt. Vor allem mit der Erzählung einer durchgehenden Geschichte und aufeinander aufbauenden Episoden setzte sich die Serie von der Konkurrenz ab. Später folgten noch einige Fernsehfilme und die TV-Serie "Crusade", die in dem fiktiven Universum spielten. Danach war es um die Serie ruhig geworden, auch weil die verantwortliche Produktionsfirma Warner Bros entschiedenen Widerstand gegen weitere Projekte leistete. Für den US-Fernsehsender The CW arbeitet Straczynski auch an einer Neuauflage, zu der es aber keine Neuigkeiten gibt.

(mho)