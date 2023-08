Babylon 5 The Road to Home erschienen: Schöpfer hält weitere Filme für möglich

Am Mittwoch ist der erste neue Film aus dem Universum der Science-Fiction-Kultserie Babylon 5 seit mehr als 20 Jahren erschienen, "Babylon 5: The Road Home" kann auch hierzulande bei den Online-Videodiensten erworben werden. Serienschöpfer J. Michael Straczynski hat auf X (vormals Twitter) Fans gebeten, Warner Bros. Entertainment Bescheid zu geben, wenn sie den Film mögen. Denn außer Verkaufszahlen – "von denen ich höre, dass sie großartig sind" – zähle auch Enthusiasmus viel. Sollte das Studio Interesse zeigen, könnte er sich vorstellen "bequem" zwei solcher Filme pro Jahr zu schaffen, aber das sei nur spekulativ. Bislang sei niemand diesbezüglich an ihn herangetreten.

Fortsetzung nach 15 Jahren Pause

Straczynski hatte den Animationsfilm im vergangenen Herbst mysteriös als geheimes und komplett fertiges Projekt angekündigt. "Als wäre überhaupt keine Zeit vergangen", hatte er den Fans der Kultserie versprochen. Anfang Mai hat er dann enthüllt, dass es sich um den "wilden, herzlichen und schnellen" Animationsfilm handelt, der als "Liebesbrief an die Fans" produziert worden sei. Der Streifen kann auf verschiedenen VoD-Plattformen für 15 Euro erworben werden. Lediglich MagentaTV verspricht dabei deutschen Ton, sonst gibt es ihn auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Die Blu-ray-Fassung gibt es nur in Nordamerika.

Babylon 5 wurde zwischen 1993 und 1998 gedreht und gehört zu den wichtigsten und beliebtesten Science-Fiction-Serien überhaupt. Vor allem mit der Erzählung einer durchgehenden Geschichte und aufeinander aufbauenden Episoden setzte sich die Serie zu ihrer Zeit von der Konkurrenz ab. Später folgten noch einige Fernsehfilme und die TV-Serie "Crusade", die in dem fiktiven Universum spielten. Nach der DVD "Babylon 5: The Lost Tales" ("Vergessene Legenden: Stimmen aus dem Dunkel") aus dem Sommer 2007 war es um die Serie ruhig geworden, auch weil die verantwortliche Produktionsfirma Warner Bros entschiedenen Widerstand gegen weitere Projekte leistete. Für den US-Fernsehsender The CW arbeitet Straczynski aktuell an einer Neuauflage.

