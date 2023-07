Babylon 5: Zum 30. Geburtstag endlich auf Blu-ray

Mehr als 25 Jahre nach der Veröffentlichung der finalen Episode wird die Science-Fiction-Kultserie Babylon 5 zum ersten Mal auf Blu-ray erscheinen. Das teilte Rechteinhaber Warner Bros. jetzt mit, Serienschöpfer J. Michael Straczynski ergänzte auf Twitter noch ein paar Informationen. Technisch handelt es sich ihm zufolge um jenes Remaster, das für die Veröffentlichung auf der Streaming-Plattform HBO Max angefertigt wurde, dank der höheren Bitrate würden die Folgen auf der Blu-ray aber noch einmal besser aussehen. Enthalten sind laut Warner die kompletten fünf Staffeln der Originalserie inklusive des Pilotfilms. Zusammen kommen so 4730 Minuten oder mehr als drei komplette Tage.

Nicht mehr von Streaming-Diensten abhängig

Mit der Veröffentlichung auf Blu-ray wird zum 30. Geburtstag des Serienauftakts einer der größten Wünsche der Fans erfüllt. Straczynski verspricht, dass die Serie damit nicht nur besser denn je aussehen wird: "Fans können die komplette Serie nun in makelloser Form auf physischen Medien besitzen, ohne von den Launen der Streamingdienste abhängig zu sein". Er selbst sei nicht an der Umsetzung beteiligt gewesen und habe deshalb wenige über die Ankündigung hinausgehende Informationen. Er schreibt aber, dass Zusatzkommentare nicht enthalten sein werden, er wisse nicht, welche Pläne Warner für den Rest der Welt hat. Angekündigt wurde die Box lediglich für Kanada und die USA, dort wird sie für 100 US-Dollar beziehungsweise 120 Kanadische Dollar erscheinen.

Babylon 5 wurde zwischen 1993 und 1998 gedreht. Die TV-Serie gehört zu den wichtigsten und beliebtesten Science-Fiction-Serien überhaupt. Vor allem mit der Erzählung einer durchgehenden Geschichte und aufeinander aufbauenden Episoden setzte sie sich anfangs von den dominierenden Star-Trek-Serien ab. Später folgten noch einige Fernsehfilme und die TV-Serie "Crusade", die in dem fiktiven Universum spielten. Danach war es um die Serie ruhig geworden, auch weil die verantwortliche Produktionsfirma Warner Bros entschiedenen Widerstand gegen weitere Projekte leistete. Für den US-Fernsehsender The CW arbeitet Straczynski aktuell an einer Neuauflage, die Streiks in Hollywood verzögern das Projekt aber.

Die Ankündigung der Blu-ray-Veröffentlichung erfolgt nun wenige Wochen vor der Freigabe des ersten neuen Inhalts aus dem fiktiven Universum seit Jahren. Am 15. August soll mit "Babylon 5: The Road Home" ein Animationsfilm veröffentlicht werden, den Straczynski als Liebesbrief an die Fans bezeichnet hatte. In dem nur digital auf den diversen Videoplattformen abrufbaren Film geht es um John Sheridan, der nach seiner Zeit als Kapitän der titelgebenden Raumstation als Präsident der Interstellaren Allianz unfreiwillig auf eine Reise durch die Galaxie, die Zeit und alternative Realitäten geschickt wird.

