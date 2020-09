Backdoors in Video-Encodern auf Huawei-Chips entdeckt - Ursprung unbekannt

Preis für Datenkraken 20 Jahre Big Brother Awards – die Jubiläumsedition

Im 20. Jahr der Vergabe von Big Brother Awards in Deutschland ist die Jury wieder einmal regierungskritisch: 4 der 7 Negativpreise gehen an die Exekutive. Unter anderen sind Techniken zur Schülerkontrolle dabei, aber aus der Privatwirtschaft auch Tesla für die Rundumüberwachung in seinen E-Autos.