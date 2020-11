Backup Server 1.0: Proxmox und ZFS absichern

Unter der sprechenden Bezeichnung Backup Server hat das Proxmox-Team ein neues System zum Sichern und Replizieren physischer Hosts, virtueller Maschinen und Container freigegeben. Version 1.0 basiert auf GNU/Linux 10.6 "Buster" mit Kernel 5.4 LTS, auch ein ZFS ist in Version 0.8.4 enthalten. Die Administration kann wie bei jeder Debian-Installation in der Shell erfolgen, Proxmox bietet jedoch auch eine webbasierte und grafische Oberfläche.

Grundlegend bietet der Proxmox Backup Server alle Funktionen von ZFS: Über SHA-256-Checksummen wird die Datenintegrität und das Verhindern von Bitrotting garantiert. Die speicherintensive Deduplikation und die schnelle Kompression von ZFS helfen, den benötigten Platz für Backups so gering wie möglich zu halten. Backups lassen sich inkrementell anlegen und umfangreich auf Korrektheit testen. Ferner lassen sie sich per AES-256 im Galois/Counter-Modus verschlüsseln, wobei der Proxmox Backup Server die Schlüssel in JSON-Dateien ablegt oder als QR-Code zum Ausdrucken auf Papier bereitstellt.

Die Datastores eines Proxmox Backup Servers integrieren sich in einen vorhandenen Proxmox-VE-Cluster als neue "storage targets". Voraussetzung dafür ist ein PVE-Manager 6.2-9 oder neuer, wobei die Entwickler für Proxmox VE 6.3 weitere Features versprechen. Backup-Agents für weitere Distributionen sollen in künftigen Versionen folgen.

Nach Wahl mit Support

Alle bereits implementierten Funktionen und die geplanten Features finden Leser in der Roadmap. Wie immer stellt die Proxmox Server Solution GmbH umfangreiche Informationen, Dokumentationen, Foren-Threads bis hin zu Videos zum neuen Backup Server zur Verfügung. Der Proxmox Backup Server 1.0 steht unter der GNU Affero General Public License v3 und liegt als ISO-Image ab sofort kostenlos zum Download bereit. Support-Pakete bietet der Hersteller ab 499 Euro pro Jahr an.

Die universelle Virtualisierungsplattform Proxmox VE erschien erstmals vor mittlerweile über zwölf Jahren, aktuell ist Version 6.2 vom Mai 2020. Wie der Backup Server basiert die Software auf einem aktuellen Debian GNU/Linux, das um KVM (virtuelle Maschinen), LXC (Linux-Container) und ZFS (Storage) erweitert wurde und HA-fähig ist. Auch hier erfolgt die Systemverwaltung zentral über eine grafische, webbasierte Oberfläche.

(fo)