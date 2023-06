Bahn-App: Medien stiften Verwirrung um die Zukunft des DB Navigator

In den vergangenen Tagen haben mehrere Medien berichtet, dass der DB Navigator eingestellt wird und damit Verwirrung bei den Anwenderinnen und Anwendern gestiftet. Die App nutzen Millionen Menschen auf ihren mobilen Endgeräten für die Fahrplanauskunft und den Ticketkauf. Tatsächlich werden die Kunden ihre App am Ende des Jahres aktualisieren müssen. "Der aktuelle DB Navigator wird wie gewohnt über ein Update aktualisiert und fortgeführt", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegenüber heise online. Die neue Bahn-App namens "Next DB Navigator" lässt sich schon seit geraumer Zeit testen.

Bild 1 von 4 Next DB Navigator (4 Bilder) Bahn-App Next DB Navigator (Bild: Deutsche Bahn )

Derzeit sind beide Apps, der DB Navigator und der Next DB Navigator parallel im Einsatz. Kundinnen und Kunden der Bahn können beide Apps nutzen und dadurch "alle Services im bestehenden DB Navigator und neue Funktionen im Next DB Navigator" testen und Feedback geben. Ende des Jahres sollen der Bahn-Sprecherin zufolge beide Apps zusammengeführt werden.

Die App gehört zum Digitalisierungsprojekt "Vendo" der Deutschen Bahn. Dadurch lassen sich beispielsweise auch Favoriten für bestimmte Verbindungen benennen und auch ein Dunkelmodus ist verfügbar, der sich über die Systemeinstellungen des Smartphones aktivieren lässt. Inzwischen gibt es unter anderem auch Echtzeitinformationen aktueller Züge. Die Landestarife und Verbundangebote sind ebenfalls über die App erhältlich.

DB Next Navigator

Die Next DB Navigator App gibt es bereits seit September 2022. Mit dem Next DB Navigator will die Bahn ihre Systeme modernisieren. In diesem Zuge gibt es derzeit auch die Website Next.bahn.de. Sobald die parallele Nutzung endet, gibt es weitere Informationen. Das wird voraussichtlich Ende des Jahres, bei der Zusammenführung der Systeme, der Fall sein.

(mack)