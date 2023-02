Baidu plant ChatGPT-Konkurrenz für seine Suchmaschine

Der nächste betritt das Rennen um die Zukunft der Suche: Auch Baidu möchte einen Chatbot und mehr Künstliche Intelligenz (KI) in seine Suchmaschine integrieren. Über die Pläne bei Baidu berichtet Bloomberg und beruft sich auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Es ist allerdings auch wenig überraschend, dass das chinesische Unternehmen diese Pläne verfolgt. Seit Veröffentlichung des Chatbots ChatGPT von OpenAI folgt Meldung auf Meldung, wer ins Boot einsteigen möchte. Microsoft hat die Integration von ChatGPT bereits verkündet, Gerüchten zufolge könnte es schon im März soweit sein. Google soll von dem ChatGPT-Hype arg getroffen worden sein. Der eigene Chatbot Lamda ist noch nicht zu Testzwecken freigegeben, die Suche verfügt dennoch bereits über viel KI – nur eben nicht als Frage und Ausgabe in natürlicher Sprache.

Auch Baidu hat dem Bericht zufolge einen Starttermin für die neue KI-Suche im März angesetzt. Dabei soll der Chatbot so in die Suche integriert werden, dass man mit ihm direkt eine Konversation führen kann. Die Suchergebnisse werden also als Gespräch ausgegeben. Ein Name, schreibt Bloomberg, sei noch nicht bekannt. Die Aktien von Baidu legten nach Bekanntwerden der Pläne deutlich zu. Auch viele Investoren sind sich demnach sicher, dass Chatbots und Text- sowie Bildgeneratoren in Zukunft hoch im Kurs stehen werden. Baidu nennt seine zugrundeliegende Künstliche Intelligenz, die natürliche Sprache verstehen kann, Ernie. BERT heißt eben jenes Modell von Google und steht für "Bidirectional Encoder Representations from Transformers". Dieser soll beispielsweise die Absichten bei einer Suchanfrage besser verstehen können. Von Ernie gibt es auch einen Bildgenerator. Dieser verweigert allerdings bei bestimmten, vor allem politischen, Begriffen die Arbeit.

Baidu ist in China vergleichbar mit Google. Das Unternehmen dominiert den Suchmaschinenmarkt, ist aber auch in zahlreichen anderen Sparten aktiv. Der Techgigant gilt etwa als federführend in der Entwicklung des autonomen Fahrens. Auch deutsche Hersteller kooperieren mit ihm. Auch im Bereich Quantencomputing ist Baidu dabei.

(emw)