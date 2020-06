Bald 100 Millionen Apple-Watch-Geräte verkauft

Die Apple Watch soll sich etwas mehr als fünf Jahre nach ihrer Einführung 100 Millionen Mal verkauft haben. Davon geht das Technikmarktforschungsunternehmen Canalys aus. Den Meilenstein wird Apple laut den Angaben der Experten in den kommenden paar Monaten erreichen.

Apple Watch seit fünf Jahren auf dem Markt

Der Hersteller selbst nennt traditionell – und schon seit Verkaufsbeginn – keine konkreten Absatzangaben für die Computeruhr, listet sie in seinen Quartalszahlen nur im Bereich "Wearables, Heim und Zubehör", der auch die beliebten AirPods, den iPod touch, die Produkte der Tochter Beats, den HomePod sowie weitere Zubehörprodukte auch von Drittanbietern einschließt.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2020 war es Apple in diesem Geschäftsbereich gelungen, einen Umsatz von 6,3 Milliarden US-Dollar zu generieren – soviel wie noch nie. Die Apple Watch war im April 2015 erstmals auf den Markt gekommen; aktuell ist die Series 5, die der Konzern im Herbst 2019 herausgebracht hatte. Hauptneuerung war ein "Always on"-Bildschirm, der stets die Zeit und weitere Informationen anzeigen kann. Mit der nächsten Generation der Computeruhr rechnen Marktbeobachter im Herbst 2020.

Huawei auf Rang zwei

Trotz des 100-Millionen-Einheiten-Meilensteins ging Apples Vorsprung im Markt der Computeruhr im ersten Quartal laut Canalys allerdings zurück. Zwar soll es dem Konzern gelungen sein, mit 5,2 Millionen Einheiten trotz der Corona-Krise deutlich mehr Geräte als Konkurrenten wie Fitbit, Samsung oder Huawei verkauft zu haben. Dennoch reduzierte sich der Marktanteil von 46,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 36,3 Prozent.

Rund 800.000 Einheiten der Apple Watch sind laut Canalys weniger abgesetzt worden. Auf dem zweiten Platz in der weltweiten Marktstatistik liegt Huawei mit 2,1 Millionen verkauften Geräten (plus 113 Prozent) und einem Marktanteil von 14,9 Prozent, gefolgt von Samsung (1,8 Millionen, 12,4 Prozent Marktanteil), Garmin (1,1 Millionen, 7,3 Prozent) und der Google-Tochter Fitbit (900.000, 6,2 Prozent).

(bsc)