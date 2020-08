"Baldur's Gate 3": Early Access startet am 30. September

Das Rollenspiel "Baldur's Gate 3" startet am 30. September in den Early Access. Käufer sollen vor Start des Hauptspiels einen frühen Teil des Titels ausprobieren können. Mit dem Feedback der Spieler will das belgische Entwicklerstudio Larian dann weiter an "Baldur's Gate 3" feilen. Die Early-Access-Phase und das Hauptspiel sind bisher nur für PC und Stadia angekündigt.

Ursprünglich war der Start der Early-Access-Phase bereits für August geplant, diesen Termin konnte Larian aber nicht halten. Mit einem Early-Access-Modell hat Larian bereits das hochgelobte "Divinity: Original Sin 2" auf den Markt gebracht.

Mehr Inhalte

Im Vergleich zur Early-Access-Phase von "Original Sin 2" wird die frühe Version von "Baldur's Gate 3" etwas umfangreicher: Larian verspricht etwa 80 Kämpfe, während es bei "Original Sin 2" noch 22 waren. Die Anzahl der Dialogzeilen sei im Vergleich zur Early-Access-Phase von "Original Sin 2" von 17.600 auf 46.000 gewachsen.

Spieler haben in der Early-Access-Version von "Baldur's Gate 3" die Wahl zwischen fünf vorgefertigten Spielfiguren. Alternativ kann man sich auch einen eigenen Protagonisten zusammenschustern.

Larian entwickelt seit den frühen 2000er-Jahren vor allem Rollenspiele im Divinity-Universum, zuletzt gelang ihnen mit "Original Sin 2" der endgültige Durchbruch. Der hat auch dazu beigetragen, dass Larian sich die prestigeträchtige "Baldur's Gate"-Lizenz von Wizards of the Coast schnappen konnte, deren Fans nun schon fast 20 Jahre auf ein neues Videospiel warten. Der erste Teil von "Baldur's Gate" kam 1998 in den Handel.

Mit Mehrspieler-Modus

Spielerisch ähnelt das Material, das Larian bereits von "Baldur's Gate 3" gezeigt hat, stark "Original Sin 2": Gespielt wird aus der Vogelperspektive, die Kämpfe laufen rundenbasiert ab. In Echtzeit können sich Spieler zum Beispiel durch feindliche Lager schleichen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Gameplay-Video zu "Baldur's Gate 3" (Quelle: Larian) (Quelle: Larian)

Auch das Koop-Konzept kehrt zurück: Bis zu vier Spieler können "Baldur's Gate 3" gemeinsam spielen. Der Mehrspieler-Modus soll zum Start der Early-Access-Phase bereits zur Verfügung stehen, verspricht Larian.

(dahe)