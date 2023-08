"Baldur's Gate 3": Missglückter Hotfix hebelt Savegames aus

Ein Hotfix für "Baldur's Gate 3" hindert gerade einige Spieler am Weiterspielen. Der Mini-Patch war am Mittwoch für "Baldur's Gate 3" veröffentlicht worden. Weil er Spielabstürze verursachen konnte, zog Larian ihn später wieder zurück. Das Problem: Spielstände, die mit installiertem Hotfix 4 angelegt wurden, lassen sich aktuell nicht laden.

Betroffene Spieler müssen darauf warten, dass Hotfix 4 in verbesserter Form erneut veröffentlicht wird, um ihre Spielstände wieder fortsetzen zu können. Bis dahin hängen sie in der Luft. Eine Alternative besteht darin, einen früheren Spielstand zu laden, der vor dem Release des Hotfix 4 angelegt wurde.

Der Release einer überarbeiteten Version von Hotfix 4 verzögert sich derweil. "Wir entschuldigen uns für die Verzögerung bei der Wiederherstellung von Hotfix 4. Sobald wir einen stabilen Hotfix 4-Build haben, werden wir euch darüber informieren und ihn bereitstellen", schrieb Larian am Donnerstagnachmittag in einem X-Post.

Erster Patch auf dem Weg

Der vierte Hotfix soll gleichzeitig vorerst der letzte sein, bevor Larian den ersten großen Patch veröffentlicht. Er soll über 1000 Änderungen und Fixes umfassen, verspricht das belgische Studio. Spieler berichten vor allem von Fehlern und Bugs im dritten Akt des Rollenspiels.

Im Anschluss an den ersten Patch will Larian sich dann den Wünschen der Community für "Baldur's Gate 3" zuwenden. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, das Erscheinungsbild (oder zumindest die Frisur) der Hauptfigur nach Spielbeginn zu ändern – Larian hat angedeutet, dass dieses Feature in Arbeit ist. Ebenso steht verbessertes Inventar-Management im Lager weit oben auf der Wunschliste der Community. Derartige neue Funktionen könnten Teil von Patch 2 werden, verspricht Larian-Chef Swen Vincke. Einen Release-Zeitraum dafür gibt es derzeit aber noch nicht.

