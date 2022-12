"Baldur's Gate 3": Trailer kündigt Release-Termin im August an

Das Rollenspiel "Baldur's Gate 3" soll im kommenden August auf den Markt kommen. Den Release-Termin hat Entwicklerstudio Larian auf den Game Awards mit einem neuen In-Engine-Trailer bekanntgegeben, der die imposante Grafik des neuen Serienablegers zur Schau stellt und die Begleiterinnen und Begleiter zeigt. Im Video zu sehen sind auch Gastauftritte bekannter Figuren aus dem "Baldur's Gate"-Universum, darunter Minsc und Jaheira.

Ebenfalls im Trailer vertreten ist die titelgebende Stadt "Baldur's Gate", die nach 25 Sekunden einen kurzen Auftritt hat. Sie wirkt in dem kurzen Ausschnitt angemessen groß und weitläufig – wie umfassend die Stadt aber wirklich erkundet werden kann, lässt sich aus dem Video nicht ablesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Neues Video zu "Baldur's Gate 3" (Quelle: Larian Studios)

"Baldur's Gate 3" seit Oktober 2020 spielbar

"Baldur's Gate 3" ist bereits seit Oktober 2020 als Early-Access-Titel spielbar. Fans können auf Steam seitdem den ersten Abschnitt des Rollenspiels in einer frühen Fassung spielen, die immer wieder mit Updates aufgebessert wurde. Eine solche Strategie fuhren die belgischen Larian Studios bereits bei ihrem Rollenspiel-Hit "Divinity: Original Sin 2", das vor dem Release ebenfalls lange als Early Access spielbar war.

Bis zum August 2023 bleibt diese Early-Access-Version von "Baldur's Gate 3" spielbar. Sie wird weiterhin mit Updates versorgt: Aktuell arbeitet Larian an Patch 9, zu dem das belgische Studio am 14. Dezember gemeinsam mit Game-Awards-Host Geoff Keighley mehr Details veröffentlichen möchte.

Larian entwickelt seit den frühen 2000er-Jahren vor allem Rollenspiele im Divinity-Universum, zuletzt gelang ihnen mit "Original Sin 2" der endgültige Durchbruch. Der hat auch dazu beigetragen, dass Larian sich die prestigeträchtige "Baldur's Gate"-Lizenz von Wizards of the Coast schnappen konnte, deren Fans nun schon fast 20 Jahre auf ein neues Videospiel warten. Der erste Teil von "Baldur's Gate" kam 1998 in den Handel.

(dahe)