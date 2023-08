"Baldur's Gate 3": Zweiter Patch mit Performance-Verbesserungen und neuen Enden

Kurz nach Release des ersten Patches hat Larian bereits das zweite größere Update für "Baldur's Gate 3" angekündigt. Der zweite Patch sei "direkt um die Ecke", schreibt Larian in einem Community-Post. Neben Bugfixes soll er auch inhaltliche und technische Verbesserungen umfassen, die sich die Community gewünscht hat.

Ein häufiger Kritikpunkt ist das Ende des Spiels. Zumindest die Begleiterin Karlach soll mit Patch 2 ein besseres Ende bekommen, verspricht Larian. Die Figur Minthara soll außerdem stärker in den Spielverlauf eingebunden werden und auf mehr Ereignisse reagieren – diese Reaktionen seien zwar bereits im Spiel gewesen, wurden auf aufgrund von Bugs aber nicht ausgelöst, schreibt Larian.

Außerdem will Larian die Performance des Spiels verbessert haben. Das betreffe als Spielbereiche, aber vor allem die Inhalte aus Akt 3. In diesem Akt sind regelmäßig mehr Figuren auf dem Bildschirm als in den vorherigen beiden Spielabschnitten, was den Prozessor erheblich belastet. Selbst mit aktuellen Spitzen-CPUs waren im dritten Akt kaum stabile 60 FPS möglich – der zweite Patch verspricht Besserung.

Kommt eine "Definitive Edition"?

Weitere Einträge der Community-Wunschliste kommen später. So hat Larian erneut bekräftigt, dass eine Möglichkeit eingebaut werden soll, um das Aussehen der Spielfigur nach Spielstart zu verändern. Einen Termin für die Umsetzung gibt es aber nach wie vor nicht. Kein Wort hat Larian über das Party-Management im Camp verloren. Um Gegenstände aus dem Inventar eines Begleiters in ein anderes Inventar zu legen, muss man die Begleiter aktuell zwangsweise in der aktiven Party haben – das bedeutet in der Praxis unnötiges Gefrickel, wenn man Items austauschen möchte.

Viele Fans fragen sich, ob Larian wie bei seinen vorherigen Spielen "Divinity Original Sin" und "Divinity Original Sin 2" eine "Definitive Edition" mit neuen Inhalten und Features plant. Nach überschwänglich positivem Feedback zu den ersten beiden Spielabschnitten gab es zuletzt nämlich Kritik am dritten Akt. Schon bei "Original Sin 2" war der letzte Akt nicht auf dem Niveau der vorherigen Abschnitte, was Larian später mit einer überarbeiteten Definitive Edition verbesserte. Auf diese Spekulationen geht Larian in seinem Post zur Zukunft des Spiels aber nicht ein. Das Studio verpflichtet sich lediglich, auch weiterhin Bugs zu fixen und nötige Verbesserungen umzusetzen.

