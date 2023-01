Balkonkraftwerk bei Netto: Mini-Solaranlage erneut ausverkauft

Wer Strom sparen will, kann diesen per Balkonkraftwerk selbst erzeugen. Discounter wie Netto steigen mittlerweile in das Geschäft mit den Mini-Solaranlagen ein.

Solarpanel am Bremer Weserstadion. (Bild: heise online / anw)