Balkonkraftwerk bei Netto: Neue Mini-Solaranlage im Angebot direkt ausverkauft

Netto hat ein weiteres Balkonkraftwerk in den Verkauf gebracht. Nachdem der Discounter Ende des vergangenen Jahres und zu Beginn des neuen Jahres eine Mini-Solaranlage von Juskys im Angebot hatte, handelt es sich dieses Mal um eine steckerfertige Anlage des Herstellers Veska.

Doch wie schon die Anlage von Juskys ist auch das Balkonkraftwerk von Veska bei Netto zurzeit ausverkauft. Nachschub soll aber auf dem Weg sein, schreibt Netto auf seiner Produktseite. Wann die Anlage wieder zu kaufen sein wird, teilt die Firma nicht mit. Die Anlage von Juskys war nach wenigen Tagen wieder erhältlich, hatte allerdings längere Lieferfristen.

Neues Balkonkraftwerk von Veska bei Netto

Das Balkonkraftwerk Veska 820W/600W ist eine kleine Photovoltaikanlage. Dazu kommen ein Wechselrichter und ein Anschluss für eine normale Steckdose, um den Strom einzuspeisen. Es könne "ohne eine Abnahme in Betrieb genommen werden", führt Netto in seiner Produktbeschreibung weiter aus. Es werde keine Elektrofachkraft zur Installation benötigt. Das Balkonkraftwerk liefert eine Modulleistung von 820 Watt und einer Ausgangsleistung von 600 Watt.

Der Lieferumfang umfasst Netto zufolge zwei 410-Watt-Solarmodule (RSM40-8-410M), einen Wechselrichter (Deye SUN6000G3 (Wifi)), eine Abschlusskappe, ein Schuko-Netzkabel 5 m und eine Anleitung. Der Preis liegt bei 729,99 Euro, die unverbindliche Preisempfehlung gibt der Discounter mit 1389 Euro an. Wichtig: Eine Halterung für das Balkonkraftwerk ist den Angaben zufolge nicht im Lieferumfang enthalten. Wie man eine Anlage mit selbstgebauten Wandhaltern montiert, erklären wir in diesem Video.

Über das integrierte WLAN-Modul kann die Leistung der Anlage sowie der Status per App verfolgt werden. So können Nutzerinnen und Nutzer die Erträge auf ihrem Smartphone bzw. Tablet in Echtzeit verfolgen und analysieren. Der Netz- und Anlagenschutz sorgt im Fehlerfall für die sofortige Abschaltung des Wechselrichters.

Balkonkraftwerk kaufen: Die Steuer fällt weg

Balkonkraftwerke stehen bei Nutzerinnen und Nutzern aktuell hoch im Kurs. Einerseits aufgrund der gestiegenen Energiekosten infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Andererseits, weil die Preise für die Mini-Solaranlagen durch den Wegfall der Umsatzsteuer zu Beginn des Jahres merklich gesunken sind. Hinzu kommt, dass immer mehr Anbieter auf den Markt für Balkonkraftwerke drängen – wie zuletzt eben Netto. Zuvor hatten bereits Baumärkte wie Obi Komplett-Sets in ihr Sortiment aufgenommen.

Seit dem 1. Januar 2023 fällt die Umsatzsteuer auf Photovoltaik für Wohnhäuser weg. Auch wenn es noch viele Fragen rund um das Thema gibt – etwa zum Schuko-Stecker: Wer sich bisher noch kein Balkonkraftwerk angeschafft hat, könnte spätestens jetzt also darüber nachdenken.

Mini-Solaranlage bei Netto: Die technischen Daten

Netto weist in seiner Produktdetailansicht für das Balkonkraftwerk folgende technische Daten aus:

Technische Daten - Solarmodul Modell: RSM40-8-410M (BLACK) Leistung: 410 Watt Anzahl der Zellen: 120 Zellentyp: PERC, Monokristallin Maße: 1754×1096×30 mm Gewicht: 21,5 kg Nennspannung: 34,89 V Nennstrom: 11,76 A Leerlaufspannung: 41,9 V Modulwirkungsgrad: 21,30% Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C Technische Daten - Wechselrichter Modell: Deye SUN6000G3 Ausgangsleistung: 600 Watt Nennausgangsspannung: 230V - 50Hz Schutzart: IP67 (staub und wasserdicht) Maße: 230×212×40 mm Gewicht: 3,15 kg Max. PV-Spannung: 55V Max. Eingangsstrom: 2× 13A MPPT Spannungsbereich: 25-55V Betriebsspannungsbereich: 24,5-55V

(tkn)