Balkonkraftwerk mit selbstgebauten Wandhaltern montieren

Wenn der Vermieter oder die Eigentümergemeinschaft das Balkongeländer für so einmalig hält, dass selbst eine Energiekrise nicht wichtig genug ist, um die Geländerfläche zur Energieerzeugung zu nutzen, dann muss man kreativ werden. Zum Beispiel, in dem man das Panel einfach an die Wand hinter dem Geländer schraubt. Da dort der Platz aber eng ist und die fertigen Halter entweder zu viel Platz weggenommen hätten oder unverhältnismäßig teuer wären, hat sich Make-Redakteur Johannes Börnsen an den Schweißtisch gesetzt und Halter selbst gebaut. Dabei ist der Haken zum Einhängen des Panels nicht der einzige, über den er stolpert ...

Transkript des Videos

(Hinweis: Es handelt sich hier um einen Bonusinhalt für Menschen, die das Video oben nicht schauen können oder wollen. Die Informationen auf der Bildspur gibt das Transkript nicht wieder.)

Ein Freund hat mich gebeten, sein Balkonkraftwerk an die Rückwand vom Balkon zu montieren. Es gibt zwar fertige Halter dafür, aber das wäre ja langweilig, also habe ich selber welche gebaut. Wie ich das gelöst habe und was ich beim nächsten mal anders machen würde, erzähle ich euch alles in diesem Video.

Normalerweise kommen die Balkonkraftwerke ja außen an die Geländerbrüstung. Das kam hier aber aus diversen Gründen nicht infrage, stattdessen soll das Panel an die Hauswand. Natürlich kann man für solche Befestigungen Halter kaufen, aber was ich so gefunden habe, war entweder recht teuer oder hat von der Größe nicht so recht gepasst. Also habe ich Halter selber gebaut. Das hat auch funktioniert, das Panel hängt jetzt, aber es gibt ein paar Punkte, die ich so nicht nochmal machen würde. Aber der Reihe nach:

Ich habe mich entschlossen, die Halter aus Stahl zu bauen. Da hatte ich von anderen Projekten noch passende Reste und insgesamt hat der Stahl für die Halter nur rund 10 Euro gekostet.

Ich habe ein T-Profil und ein Flachprofil genommen, die Maße meiner Halter findet ihr in der Videobeschreibung. Aber: Ich weiß nicht, ob andere Panele die gleichen Aufnahmepunkte haben. Bei dem hier ist eine Querstrebe dran, daran werde ich es einfach aufhängen und unten ist ein Loch im Rahmen, da werde ich einen Abstandshalter anschrauben, der das Panel in den richtigen Winkel kippt.

Erstmal habe ich alle Teile zugesägt und entgratet und blankgeschliffen, damit man überhaupt sinnvoll schweißen kann. Vor dem Schweißen habe ich dann noch die Löcher zum Verschrauben an der Wand und am Panel gebohrt, weil man da nach dem Schweißen nicht mehr gut rankommen würde. Und dann habe ich die Halter nach meinem Plan zusammengeschweißt. Bei den oberen Haltern nehme ich das T-Profil richtig rum und stelle zwei so kleine Nasen darauf, zwischen die die Querstrebe dann eingehängt wird.

Bei den unteren Haltern habe ich das T-Profil kopfüber genommen, ich weiß auch nicht, warum, wäre eigentlich auch andersrum gegangen. Der untere Halter gibt den Winkel vor, in dem das Panel angekippt wird. Das war in diesem Fall ohnehin durch den Balkon begrenzt, weil das Panel nicht zu viel Platz wegnehmen sollte. Das vordere Teil des Halters kippt im gleichen Winkel wie das Panel nach hinten und wird dann einfach mit dem Panel verschraubt.

Die Halter habe ich dann einfach schwarz überlackiert, aber das würde ich so nicht nochmal machen. Entweder würde ich sie dick mit Hammerschlaglack lackieren oder ich würde sie direkt zum Feuerverzinken geben, das ist für den Außenbereich vermutlich das beste. Das kam hier aus Zeitgründen aber nicht in Frage. Wenn ihr sowas schonmal habt machen lassen, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was sowas kostet.

Dann ging es auch schon an die Montage. Ich habe mir die Mitte markiert und von da aus erstmal die beiden oberen Halter montiert. Dann habe ich das Panel eingehängt und dann die unteren Halter an die Löcher im Panelrahmen gehalten und an der Wand markiert, wo die Halter montiert werden müssen. Joar, und dann war das ganze im Grunde auch schon erledigt – Panel einhängen, unten mit dem Halter verschrauben, und zack: Da hängt das Panel! Ich muss hier im Sommer nochmal schauen, ob das mit dem Dachüberhang so passt, weil Solarpanele ja möglichst nicht teilverschattet sein sollen, und vielleicht lasse ich die Halter dann auch noch verzinken. Was ich außerdem anders machen würde: Das kleine Plättchen am unteren Halter, was vom Winkel so sein sollte wie das Panel, passt leider nicht ganz. War nicht schlimm, mit ein paar Unterlegscheiben konnte ich das ausgleichen, aber wenn ich solche Halter nochmal bauen sollte, würde ich das vordere Plättchen nicht fest anschweißen, sondern vom Winkel verstellbar am Halter verschrauben, damit man das vor Ort entsprechend ausrichten kann.

Die Maße meiner Halter findet ihr in der Videobeschreibung, ich wünsche euch frohes Basteln und allzeit viel Sonne! Ciao!

