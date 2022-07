Balkonkraftwerke: Einfacher Strom aus Eigenfertigung – lohnt sich der Aufwand?

Wusstet ihr, dass man einfach ein Solarmodul an den Balkon hängen kann und das einfach in eine normale Steckdose stecken -- und dann erzeugt man Strom? Ohne dass man irgendwelche zusätzlichen Stromzähler oder Verträge oder sonstwas braucht? Wusste ich vorher auch nicht. In diesem Video habe ich mir mal so ein Balkonkraftwerk genauer angeschaut und meinen Kollegen Jan mit ganz vielen doofen Fragen zur Strom-Selbsterzeugung gelöchert. Bleibt dran.

Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen bei..

Strom wird teuer! Wer heute einen neuen Stromvertrag abschließen muss, zahlt teilweise doppelt so viel wie im letzten Jahr für eine Kilowattstunde. Die Gründe kennen wir alle: Wir sind abhängig von Gas, Kohle und Öl -- dessen Verbrennung dummerweise auch noch den Klimawandel anheizt. Und natürlich sind viele Länder, die uns das Zeug verkaufen, nicht gerade wohlmeinende Demokratien. Doofe Situation.

Dabei könnte man doch mit Solarmodulen einfach Strom selbst erzeugen, ganz sauber, ganz ohne CO2-Ausstoß. Tolle Sache, danke, liebe Sonne. Was aber zum Beispiel mich bislang immer davon abgehalten hat: Ich wohne zur Miete, habe also kein eigenes Dach und außerdem dachte ich auch immer, dass das saumäßig kompliziert ist, mit irgendwelchen komischen Anträgen und auf Genehmigungen warten und so weiter und so fort. Tja, stimmt das womöglich gar nicht, ist das überhaupt nicht so kompliziert? Denn es gibt ja das: BALKONKRAFTWERK.

Was die Hersteller von solchen Balkonkraftwerken versprechen, klingt fast ein bisschen zu schön: Einfach in die Steckdose gesteckt und schon fließt grüner Strom in die Wohnung, der Zähler dreht langsamer und ich muss weniger zahlen. Aber ist das wirklich so einfach? Und ist das legal?

Ja, absolut, das sagen jedenfalls die Fans dieser Balkonkraftwerke: Laut ihnen darf jeder Mensch eine Solaranlage bis 600 Watt Spitzenleistung einfach in die Steckdose stecken. Steckerfertige Photovoltaikanlage heißt das offiziell, aber eingebürgert hat sich inzwischen eigentlich "Balkonkraftwerk". Etwa 700 Euro soll ich dafür auf den Tisch legen.

Ja, und 600 Watt sind gar nicht mal so wenig. Ich hab mal geschaut, was ich tagsüber so an Strom aus der Leitung ziehe: Also mit Kühlschrank, Internet und dem ganzen Smart-Home-Geraffel hab ich schonmal eine Grundlast von so ca. 100 Watt. Und wenn Rechner, Kaffeemaschine und Massagestuhl an sind, wirds natürlich entsprechend mehr. Aber 600 Watt vom Balkonkraftwerk reichen auf jeden Fall aus, dass ich zeitweise -- also wenn die Sonne scheint -- gar keinen Strom von meinem Stromlieferanten kaufen muss.

Also, wenn das wirklich so einfach wäre, warum haben dann nicht alle so ein Balkonkraftwerk? Wo ist der Haken? Das habe ich meinen c't-Kollegen Jan Mahn gefragt --- der beschäftigt sich schon lange intensiv mit Balkonkraftwerken und hat mir sogar mal eins mitgebracht.

Interview

Ja, krass alles. Mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt, ich hätte gerne so ein Teil, wie ist das bei euch? Interessiert euch das Thema überhaupt? Sollen wir mehr Videos zur Do-it-Yourself-Stromproduktion machen? Schreibts in die Kommentare. Und ich überlege jetzt mal, wie ich meinen Vermierter überzeugt kriege, mir so ein Ding an den Balkon zu hängen. Tschüs!